Poranna odprawa (23.12.2024)

Akcje azjatyckie rosną dzisiaj na fali piątkowej publikacji łagodniejszych danych o inflacji PCE w USA, co ożywiło nadzieje na złagodzenie polityki monetarnej. Indeks MSCI Asia-Pacific bez Japonii wzrósł o 0,3%, przy wzroście Korei Południowej o 1,3% i znaczącym skoku Tajwanu o 2,6%. Japoński Nikkei zyskał 1,2%, wspierany doniesieniami o potencjalnej fuzji Hondy i Nissana, której finalizacja planowana jest na czerwiec 2025 roku.

