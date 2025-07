Poranna odprawa (24.07.2025)

Trump zamierza dzisiaj złożyć wizytę w Rezerwie Federalnej. Podsyca to niepewność dotyczącą konfliktu z Jerome Powellem. Warto podkreślić, że Trump będzie dopiero 4 prezydentem, który będzie wizytował siedzibę Fed. Wczoraj pojawiły się informację, iż rozważane jest oskarżanie Powella o nadmierne użycie środków federalnych do przeprowadzenia remontu siedziby za kwotę 2,5 miliardów dolarów

Bessent wskazuje, że ogłoszenie nowego szefa Fed ma nastąpić w grudniu lub w styczniu, co nieco zmniejsza ryzyko dwuwładzy w Fed. Dolar minimalnie traci o poranku do euro

Szefowa RBA Bullock potwierdziła ostrożne podejście dotyczące stóp procentowych w Australii. Wskazała m.in., że wzrost bezrobocia w czerwcu był zgodny z oczekiwaniami, a rynek pracy jest jeszcze lekko rozgrzany. Co więcej podkreśliła, że inflacja nie spadła tyle, ile oczekiwano, co poddaje pod wątpliwość obniżkę w sierpniu, choć jest ona wciąż wyceniana przez rynek. Warto przypomnieć, że na ostatnim posiedzeniu RBA zaskoczył, nie obniżając stóp procentowych

: W II kwartale 2025 roku Tesla odnotowała przychody w wysokości 22,50 mld USD, nieznacznie poniżej prognoz analityków (22,74 mld USD), z zyskiem na akcję 0,40 USD wobec oczekiwanych 0,43 USD. Przychody z segmentu motoryzacyjnego spadły o 16% rok do roku, ale firma rozpoczęła produkcję tańszego modelu i uruchomiła usługę Robotaxi w Austin, co zwiększyło optymizm inwestorów. Akcje spadają w notowaniach posesyjnych o 4,5%

