PILNE: Zamówienia środków trwałych w USA z niższym spadkiem od oczekiwań 💡

14:30, Stany Zjednoczone - zamówienia środków trwałych za czerwiec:

Zamówienia środków trwałych: Obecnie: -9,3% m/m; prognoza -10,4% m/m; poprzednio 16,4% m/m;

Bazowe zamówienia: Obecnie: 0,2% m/m; prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,5% m/m;

Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń: Obecnie: 0,4% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio 1,7% m/m;

Wstępny raport z czerwca pokazał, że zamówienia na dobra trwałego użytku spadły o 9,3% – najgłębszy spadek od kwietnia 2020 r., kiedy nastąpił wstrząs wywołany COVID-19 – po tym, jak majowy wzrost skorygowano w górę do 16,5%, co jest najwyższą wartością od lipca 2014 r. Z wyłączeniem zmiennej składowej transportu, zamówienia wzrosły o 0,2% (maj skorygowany do 0,6%), podczas gdy dobra inwestycyjne niezwiązane z obronnością, z wyłączeniem samolotów, spadły o 0,7%.

Para EURUSD nie zareagowała na odczyt danych z USA.