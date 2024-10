Poranna odprawa (24.09.2024)

We wtorek akcje azjatyckie wzrosły, na czele z rynkami chińskimi, w reakcji na ogłoszenie przez Pekin szerokiego pakietu stymulacyjnego oraz środków wsparcia dla rynku nieruchomości. Indeksy CSI 300 i Shanghai Composite urosły o ponad 3,5%, podczas gdy hongkoński Hang Seng zyskał ponad 3,7%.

Ludowy Bank Chin przedstawił kompleksowy pakiet środków stymulacyjnych, w tym obniżkę wskaźnika rezerw obowiązkowych (RRR) dla banków o 50 punktów bazowych, co może uwolnić około 1 bilion juanów (142 miliardy dolarów) w nowych kredytach.

Japoński Nikkei 225 wzrósł o 0,6%, a indeks szerokiego rynku TOPIX zyskał 0,5%. Dane PMI wykazały, że sektor usług w Japonii rozwijał się we wrześniu szybciej niż oczekiwano, choć aktywność w sektorze produkcyjnym nadal się kurczyła.

Australijski ASX 200 spadł o 0,2%, ograniczając wcześniejsze straty po tym, jak Reserve Bank of Australia utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4,35%, zgodnie z oczekiwaniami. RBA zachował jastrzębie stanowisko, utrzymując, że inflacja pozostaje zbyt wysoka i nie wyklucza dalszych środków.

Dolar australijski nieznacznie umocnił się po decyzji RBA, a para AUDUSD wzrosła o 0,2%, zbliżając się do szczytu z 2024 roku.

Ceny ropy wzrosły we wtorek, z kontraktami terminowymi na ropę Brent rosnącymi o 0,93% do 73,92 USD za baryłkę, a kontraktami terminowymi na ropę WTI o 1,05% do 71,11 USD.