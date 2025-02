Poranna odprawa (25.02.2025)

Rynki azjatyckie odnotowały we wtorek szeroki spadek, przy czym akcje technologiczne prowadziły straty przed publikacją raportu wyników Nvidii w środę. Japoński Nikkei wypadł najgorzej, spadając o 1,23%, podczas gdy Hang Seng stracił 1% z powodu słabości akcji technologicznych, a chińskie indeksy kontynentalne straciły 0,5-0,9%. Południowokoreański KOSPI wykazał większą odporność, spadając tylko o 0,49% po obniżce stóp procentowych przez Bank Korei.

Nastroje w sektorze technologicznym pogorszyły się po doniesieniach, że administracja Trumpa dąży do zaostrzenia kontroli z czasów Bidena dotyczących eksportu technologii chipów do Chin, szczególnie ukierunkowanych na chipy Nvidii i serwisowanie sprzętu półprzewodnikowego. Dzieje się to po tym, jak Trump zarządził zwiększenie kontroli chińskich inwestycji w kluczowych sektorach USA, co dodatkowo obciąża relacje amerykańsko-chińskie.

Bank centralny Korei Południowej obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 2,75%, co stanowi trzecią redukcję w trwającym cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. BOK znacząco obniżył prognozę wzrostu PKB na 2025 rok do 1,5% z wcześniejszych 1,9%, wskazując na obawy dotyczące słabnących nastrojów konsumenckich i potencjalnych wyzwań eksportowych wynikających z amerykańskiej polityki celnej.

Ceny ropy wzrosły podczas handlu w Azji, gdzie Brent osiągnął poziom 74,59 USD, a WTI 71,06 USD, zyskując 0,6-0,7% po tym, jak Departament Skarbu USA ogłosił nowe sankcje wymierzone w irański przemysł naftowy. Środki te dotyczą ponad 30 podmiotów z ZEA, Hongkongu i Chin w ramach kampanii Trumpa "maksymalnej presji" mającej na celu wstrzymanie irańskiego eksportu ropy naftowej.

Napięcia handlowe nasiliły się, gdy Trump potwierdził plany nałożenia 25% ceł na import z Meksyku i Kanady od 4 marca. Australijski minister skarbu Jim Chalmers spotyka się z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem w Waszyngtonie, starając się o zwolnienie australijskiej stali i aluminium z podobnych ceł.

Złoto zbliżyło się do rekordowych poziomów, osiągając prawie 3 000 USD za uncję, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznych przystani w obliczu nasilających się napięć handlowych i oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Rentowności obligacji skarbowych osiągnęły nowe minima, przy czym rentowność 10-letnich obligacji spadła do dwumiesięcznego minimum 4,377%, a rentowności dwuletnich obligacji spadły do 4,156%.

Akcje japońskich domów handlowych wzrosły o 5-10% po tym, jak Warren Buffett ogłosił plany zwiększenia udziałów Berkshire Hathaway w tych firmach. Akcje Berkshire osiągnęły w poniedziałek rekordowy poziom, a wartość rynkowa konglomeratu wzrosła do 1,08 biliona USD po ogłoszeniu najwyższego w historii kwartalnego zysku.

Rejestracje nowych samochodów Tesli w Europie i Wielkiej Brytanii spadły o 45,2% rok do roku w styczniu, a udział w rynku spadł do 1% z 1,8%, ponieważ producent pojazdów elektrycznych napotkał zwiększoną konkurencję. Chiński producent SAIC Motor odnotował wzrost sprzedaży o prawie 37%, znacznie wyprzedzając Teslę z 2,3% udziałem w rynku w regionie.

Perspektywy dla chińskiego sektora nieruchomości pozostają ponure mimo rządowych środków wsparcia, według ankiety Reutersa. Analitycy spodziewają się, że ceny domów spadną w tym roku o 2,5%, szybciej niż wcześniej prognozowano, a wzrost powróci dopiero w 2026 roku. Przewiduje się, że sprzedaż nieruchomości skurczy się w tym roku o 5,7%, podczas gdy inwestycje mają spaść o 7,0%.