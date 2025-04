Poranna odprawa (25.04.2025)

Inflacja w Tokio wzrosła bardziej niż oczekiwano. Bazowy wskaźnik CPI wzrósł do 3,4% r/r w kwietniu z 2,4% w marcu i powyżej konsensusu wynoszącego 3,2%. Szeroko zakrojone wzrosty cen w usługach i mieszkalnictwie komplikują przyszłotygodniową decyzję Banku Japonii, choć rynki spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do czasu wyjaśnienia sytuacji taryfowej.

Apple planuje całkowite przeniesienie produkcji iPhone'ów dla USA do Indii do końca 2026 roku według Financial Times, dążąc do pozyskiwania wszystkich ponad 60 milionów iPhone'ów sprzedawanych rocznie w USA z Indii, aby uniknąć chińskich ceł. Przyspieszony harmonogram wymagałby podwojenia indyjskiej produkcji iPhone'ów w nieco ponad rok, znacznie szybciej niż trwający dziesięciolecia rozwój chińskiej infrastruktury produkcyjnej Apple.