Poranna odprawa (25.11.2025)

- Wczorajsza sesja giełdowa w Stanach Zjednoczonych zakończyła się silnym odbiciem, Nasdaq wzrósł o 2,69%, S&P500 o 1,55%, a Dow Jones o 1,4%, a wzrosty były wspierana przez rosnące szanse na obniżkę stóp procentowych przez Fed.
Ostatnie komentarze członków Fedu, w tym Daly, Waller i Williams, wskazywały, że obniżka stóp procentowych w grudniu jest coraz bardziej prawdopodobna, podkreślając, że decyzja będzie zależała od aktualnych danych gospodarczych, w tym inflacji, dynamiki rynku pracy i kondycji sektora przemysłowego. Rynki wyceniają obecnie około 70 do 75% prawdopodobieństwa obniżki stóp w grudniu, co dodatkowo wspiera sentyment do akcji i ryzykownych aktywów.
Takaichi i Trump mają omówić rozmowę Trumpa z Xi w kontekście rosnących napięć wokół Tajwanu.
Biały Dom uznał rozmowy z Ukrainą za produktywne, a Komisja UE zapowiada wysłanie zespołu do Waszyngtonu w celu omówienia różnych kwestii.
Prezydent Chin Xi zapowiedział zacieśnienie partnerstwa energetycznego z Rosją, a obie strony prowadzą rozmowy o rozszerzeniu eksportu ropy w odpowiedzi na sankcje USA. W efekcie cena ropy stabiluje się na poziomie 58,5 USD za baryłkę
W Azji indeksy na fali wzrostów na Wall Street zyskiwały umiarkowanie, Nikkei 225 wzrósł o 0,14 %, Hang Seng o 1,2%, Shanghai Composite o 1,1%, podczas gdy australijski S&P/ASX 200 odnotował lekki spadek 0,1%.
Bank Korei (BOK) utrzyma stopy procentowe na poziomie 2,50%, ale słaby won i ryzyko na rynku nieruchomości mogą przesunąć cięcia stóp na początek 2026 roku.
Chiński ludowy bank centralny ustalił kurs USD/CNY na 7,0826, poniżej szacowanego poziomu 7,1056
Na rynku walutowym dolar prezentował mieszane zachowanie, umacniając się wobec jena japońskiego przy parze, ale tracąc nieco wobec euro i funta.
Na rynku towarów metale szlachetne delikatnie się umocniły. Złoto oscyluje wokół poziomu 4140 USD za uncję, a srebro 51,4 USD za uncję.
Na rynku kryptowalut nastąpiła delikatna poprawa nastrojów, wspierana przez zmianę narracji dotyczącej możliwej obniżki stóp procentowych przez Fed w grudniu. Bitcoin oscyluje wokół poziomu 87 975 USD, natomiast Ethereum utrzymuje się przy około 2 915 USD.
W sektorze technologicznym Alphabet coraz mocniej wkracza na rynek AI z nowymi chipami TPU, co może osłabić dominację Nvidii w GPU dla sztucznej inteligencji. Dodatkowo Meta rozważa przeniesienie części swoich centrów danych na TPU Google od 2027 roku oraz wynajem mocy obliczeniowej od Google Cloud.
Tesla została o rzekome naruszenie patentów związanych z systemami Autopilot w robotyce.
