Analiza techniczna - Coinbase (25.11.2025)

Najważniejsze wnioski Co dalej z kursem Coinbase?

Gdzie znajdują się kluczowe wsparcia i opory?

Notowania Coinbase w ostatnich dniach znalazły się pod wyraźną presją, co było bezpośrednio związane z dynamiczną wyprzedażą na rynku kryptowalut. Na interwale D1 widać, że od kwietnia do lipca kurs spółki pozostawał w silnym trendzie wzrostowym, a cały ruch w górę sięgnął 200%. Od lipca obserwujemy jednak rozbudowaną korektę spadkową, która obecnie przyjmuje formę korekty prostej ABC. Dodatkowo warto zauważyć, że zasięg aktualnego ruchu spadkowego jest niemal identyczny jak zasięg wcześniejszej korekty budowanej w okresie grudzień 2024 – kwiecień 2025 (zielone prostokąty). Zgodnie z metodologią Overbalance, kluczowym wsparciem pozostaje poziom 240 dolarów, gdzie wypada równość korekt (geometria 1:1), a strefa ta jest dodatkowo potwierdzona wcześniejszymi reakcjami cenowymi. Odbicie w tym miejscu mogłoby doprowadzić do wznowienia trendu wzrostowego i ruchu w kierunku lipcowych szczytów z 2025 roku. W przypadku pojawienia się wzrostowego odreagowania, pierwszym istotnym oporem pozostaje okolica 300 dolarów, natomiast jej wybicie otwierałoby drogę w kierunku ostatnich maksimów. Z drugiej strony, zejście poniżej 240 dolarów zanegowałoby układ korekcyjny i mogłoby doprowadzić do pogłębienia wyprzedaży, nawet w rejon minimów z kwietnia 2025, czyli okolic 145 dolarów. Coinbase (COIN.US) – interwał D1 | Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.