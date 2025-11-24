Podsumowanie dnia: Renesans na akcjach spółek tech, dolar stabilny pomimo gołębiego Fed (21.11.2025)

Najważniejsze wnioski US100 na szczycie wzrostów dzięki powrotowi optymizmu wobec kluczowych BigTechów.

Novo Nordisk najniżej od 4 latach po niepowodzeniu badań klinicznych.

Jen dalej liderem spadków pomimo spokojnej sesji na FX.

Euforia w sektorze technologicznym wymazała wszystkie straty z czwartkowej wyprzedaży na Wall Street. Nasdaq zyskuje najwięcej (US100: +2,5%), zaraz po nim Russell 2000 (US2000: +1,7%), szczególnie wspierany wzrostem nadziei na grudniową obniżkę stóp procentowych w USA. Na zielono również S&P 500 (US500: +1,6%) oraz DJIA (US30: +0,65%).

Akcje Alphabet wybijają się powyżej 300 USD (GOOGL.US: +6%), wsparte premierą najnowszego modelu językowego firmy, Gemini 3 oraz nowym kontraktem z NATO na dostarczenie organizacji rozwiązań chmurowych.

Christopher Waller z Fed opowiedział się za obniżką stóp procentowych w grudniu, zwracając uwagę na wciąż słabnący rynek pracy w USA oraz spokojne oczekiwania względem inflacji. Niemniej Waller podkreślił duże podziały w Fed i niepewność wobec polityki monetarnej od stycznia, sugerując, że dalsze dostosowania będą podejmowane “z posiedzenia na posiedzenie”.

Kontrakty na indeksy w Europie handlują głównie na czerwono. CAC40 pozostaje jednym z głównych przegranych (FRA40: -0,6%) w świetle spadków na spółkach zbrojeniowych w reakcji na propozycję planu pokojowego dla Ukrainy. Na czerwono również UK100 (-0,35%), SUI20 (-0,3%) czy ITA40 (-0,2%). Zyski obserwujemy jedynie na DE40 (+0,1%) oraz SPA35 (+0,3%).

Akcje Novo Nordisk spadły do najniższego poziomu od czterech lat (NOVOB.DK: -5,3%) po niepowodzeniu badań nad semaglutydem w leczeniu choroby Alzheimera – lek nie spowolnił pogorszenia funkcji poznawczych, choć poprawił biomarkery związane z chorobą. Inwestorzy traktują to jako kolejny cios po wcześniejszych wyprzedażach i silnej konkurencji na rynku leków na otyłość i cukrzycę. Wyniki wstępne zostaną przedstawione w grudniu, a pełne dane opublikowane podczas konferencji w 2026 roku.

Wskaźnik Ifo dla klimatu biznesowego w Niemczech nieoczekiwanie spadł z 88,4 do 88,1 (konsensus Bloomberg: 88,5).

Na rynku FX początek tygodnia okazał się relatywnie spokojny. Indeks dolara handluje na płasko wraz z tym jak umiarkowana słabość względem większości walut na fali gołębiej narracji Fed jest balansowana zyskami względem MXN i szeroką słabością JPY. EURUSD zyskuje 0,1% do 1,152.

Metale szlachetne handlują na zielono, częściowo na fali zakupów fundszy ETF. Platyna (+2,25%) zyskuje najwięcej, wsparta przede wszystkim najnowszymi raportami wskazującymi na dalsze niedobory na rynku surowca. Złoto dodaje 1,1% do 4113 USD za uncję, a srebro 1,9% do 50,95 USD za uncję.

Ropa brent i WTI odbijają ok. 1,4%, przerywając 3-dniową serię spadków. NATGAS odnotowuje korektę 1,3% po odbiciu podczas ostatniej sesji.

Bitcoin stabilizuje się po ostatniej wyprzedaży, dodając 0,5% do ok. 88 350 USD. Ethereum zyskuje 3,8% do 2950 USD.

