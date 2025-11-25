Podsumowanie dnia: Indeksy zyskują, dolar słabnie przed Świętem Dziękczynienia🗽Nvidia w cieniu Alphabet

Europejskie rynki akcji mają za sobą wzrostową sesję w trakcie której prawie 1% wzrósł niemiecki DAX, a polski benchmark WIG20 zyskał prawie 1,5%. Akcje Budimexu kontynuowały zwyżkę z ostatnich dni, rosnąc prawie 3%. Nastroje firmy wsparła perspektywa końca wojny w Ukrainie. Wcześniej agencja NBC News doniosła, że ukraińska delegacja miała zgodzić się na warunki amerykańskiej propozycji pokojowej; powołała się na źródła w administracji USA. Akcje niemieckiego koncernu zbrojeniowego, Rheinmetall spadły do najniższych poziomów od kwietnia, wobec słabnącego momentum wokół spółek obronnych.

Nastroje Wall Street sugerują wciąż silny apetyt na wzrosty mimo początkowo niemal 7% wyprzedaży akcji Nvidia. Aktualnie spadek NVDA zmalał do ok. 3%, a sektor technologiczny odbija; spadki cen akcji Taiwan Semiconductor, AMD i Oracle spowolniły. Zyskują akcje Meta Platforms, Eli Lilly, a walory Alphabet osiągają historyczne maksima. Niemal wszystkie sektory akcji notowane są wyżej. Jutro notowania giełdy w USA będą otwarte, ale 27 listopada rynki będą zamknięte z uwagi na Święto Dziękczynienia.

Akcje producentów półprzewodników zareagowały spadkami na doniesienia wg. których Meta rozważa korzystanie z układów TPU od Google, zamiast chipów GPU od Nvidia. Narracja ta uderzyła w fundamenty 'monopolistycznej' pozycji rynkowej Nvidii i wsparły hossę walorów Alphabet, które dołącza wraz z Broadcom do głównych konkurentów spółki Jensena Huanga.

Dolar osłabia się dziś po słabych danych o sprzedaży detalicznej i spadku nastrojów konsumenckich w ankiecie Conference Board. Wall Street zwiększa zakłady na cięcia stóp w grudniu, a EURUSD odbija 0,4% od istotnego wsparcia w postaci EMA200 i testuje okolice 1.158. Dane z makro USA, które poznaliśmy dzisiaj:

Indeks zaufania konsumentów Conference Board: Wynik: 88,7 (Prognoza: 93,3, Poprzednio: 94,6, Po rewizji: 95,5)

Wynik: (Prognoza: 93,3, Poprzednio: 94,6, Po rewizji: 95,5) Indeks niezakończonych sprzedaży domów: Wynik: 76,3 (Prognoza: -, Poprzednio: 74,8, Po rewizji: 71,8)

Wynik: (Prognoza: -, Poprzednio: 74,8, Po rewizji: 71,8) Sprzedaż detaliczna r/r: Wynik: 4,3% (Prognoza: -, Poprzednio: 5,0%)

Wynik: (Prognoza: -, Poprzednio: 5,0%) PPI r/r: Wynik: 2,7% (Prognoza: 2,6%, Poprzednio: 2,6%)

Wynik: (Prognoza: 2,6%, Poprzednio: 2,6%) Bazowy PPI m/m: Wynik: 0,1% (Prognoza: 0,2%, Poprzednio: -0,1%)

Wynik: (Prognoza: 0,2%, Poprzednio: -0,1%) Bazowy PPI r/r: Wynik: 2,6% (Prognoza: 2,7%, Poprzednio: 2,8%)

Wynik: (Prognoza: 2,7%, Poprzednio: 2,8%) PPI m/m: Wynik: 0,3% (Prognoza: 0,3%, Poprzednio: -0,1%)

Wynik: (Prognoza: 0,3%, Poprzednio: -0,1%) Bazowa sprzedaż detaliczna m/m: Wynik: 0,3% (Prognoza: 0,3%, Poprzednio: 0,7%, Po rewizji: 0,6%)

Wynik: (Prognoza: 0,3%, Poprzednio: 0,7%, Po rewizji: 0,6%) Sprzedaż detaliczna m/m: Wynik: 0,2% (Prognoza: 0,4%, Poprzednio: 0,6%)

Wynik: (Prognoza: 0,4%, Poprzednio: 0,6%) Zapasy biznesowe m/m: Wynik: 0% (Prognoza: 0%, Poprzednio: 0,2%)

Wynik: (Prognoza: 0%, Poprzednio: 0,2%) Zmiana niezakończonych sprzedaży domów m/m: Wynik: 1,9% (Prognoza: 0,2%, Poprzednio: 0,0%, Po rewizji: -0,1%)

Wynik: (Prognoza: 0,2%, Poprzednio: 0,0%, Po rewizji: -0,1%) Wskaźnik aktywności przemysłowej Richmond Fed: Wynik: -15 (Prognoza: -5, Poprzednio: -4)

Wynik: (Prognoza: -5, Poprzednio: -4) Indeks cen domów: Wynik: 1,7% r/r (Prognoza: -, Poprzednio: 2,3%)

Wynik: (Prognoza: -, Poprzednio: 2,3%) Indeks cen domów m/m Wynik: 0% (Prognoza: 0,2%, Poprzednio: 0,4%)

Wynik: (Prognoza: 0,2%, Poprzednio: 0,4%) Indeks nieruchomości Case-Shiller z 20 miast r/r: Wynik: 1,36% (Prognoza: 1,4%, Poprzednio: 1,6%)

Wynik: (Prognoza: 1,4%, Poprzednio: 1,6%) Indeks Redbook r/r: Wynik: 5,9% (Poprzednio: 6,1%)

Kontrakty na kawę na ICE notują trzecią sesję wzrostów z rzędu odbijają, po ostatniej wyprzedaży. Głównym motorem wzrostu jest susza w kluczowym dla upraw regionie Brazylii, Minas Gerais, gdzie opady stanowią ledwie 50% historycznej średniej. Kontrakty na gaz ziemny spadają ponad 2,5% wobec złagodzenia prognoz zimnej pogody w wielu stanach USA, ale odrabiają część strat po ponad 4,5% spadku w godzinach popołudniowych.

Notowania kryptowalut spadają mimo poprawy nastrojów na rynkach akcji. Bitcoin utrzymuje się w okolicach 87 tys. USD i nie zdołał wspiąć się powyżej 90 tys. USD mimo solidnego odbicia na giełdach. Ethereum notowane jest na poziomie niespełna 2900 USD.

Scott Bessent wskazał, że wciąż trwają przesłuchania kandydatów na przewodniczącego Fed; Biały Dom zamierza zakończyć je przed nadejściem świat. Według anonimowych źródeł przewagę obecnie zdobył wierny Donaldowi Trumpowi, Kevin Hassett.

Źródło: xStation5