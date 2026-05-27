Poranna odprawa (27.05.2026)

-
RBNZ pozostawił stopę OCR na poziomie 2,25%, jednak decyzja zapadła dopiero po remisie 3–3 w komitecie i rozstrzygającym głosie gubernator Anny Breman.
-
Wszyscy decydenci zgodzili się, że dalsze podwyżki stóp będą prawdopodobnie konieczne — spór dotyczył jedynie momentu ich rozpoczęcia. Zaktualizowana ścieżka OCR została wyraźnie podniesiona, a docelowa stopa została prognozowana na poziomie 3,28% do czerwca 2029 roku.
-
Dolar nowozelandzki zyskuje między 0,5-0,7% w stosunku do pozostałych walut G10.
-
Gubernator Breman podkreśliła, że konflikt na Bliskim Wschodzie był bezpośrednim powodem utrzymania stóp bez zmian podczas obecnego posiedzenia. Nawet gdyby konflikt zakończył się natychmiast, skutki inflacyjne mają utrzymywać się jeszcze przez dłuższy czas.
-
Zakłócenia w żegludze podniosły inflację nie tylko poprzez ceny paliw, ale także przez szersze koszty transportu i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że samo rozwiązanie geopolityczne nie wyeliminuje potrzeby dalszego zacieśniania polityki monetarnej.
-
Australijska inflacja CPI za kwiecień spowolniła do 4,2% r/r, poniżej oczekiwań rynku, głównie dzięki tymczasowej obniżce podatku paliwowego. Jednocześnie inflacja bazowa trimmed mean wzrosła do 3,4%, najwyższego poziomu od końca 2024 roku.
-
Gubernator BOJ Kazuo Ueda oraz komentarze oficjalne sugerują możliwość podwyżki stóp procentowych podczas posiedzenia 16 czerwca. Ueda określił konflikt na Bliskim Wschodzie jako „piąty szok naftowy” dla Japonii.
-
USA zaatakowały irańskie łodzie oskarżane o rozmieszczanie min w pobliżu cieśniny Ormuz, co wywołało irańską odpowiedź oraz kolejne amerykańskie uderzenia. Mimo to irański negocjator pozostał w Katarze, sygnalizując, że kanały dyplomatyczne nadal funkcjonują.
-
Ropa OIL traci do 95 USD za baryłkę, a WTI do 91,90 USD za baryłkę. Pojawiły się doniesienia, że porozumienie mogło zostać już uzgodnione.
-
Administracja Trumpa wydaje się pozostawiać Izraelowi przestrzeń do działań w Libanie przeciw Hezbollahowi. Według doniesień Izrael zlikwidował nowego dowódcę Kassam.
-
Goldman Sachs podniósł docelowy poziom S&P 500 na koniec 2026 roku do 8 000 punktów z wcześniejszych 7 600.
Rosja - imperium ropy czy gospodarka na krawędzi załamania❔
Rosja przegrywa wojnę o rynek ropy
Komentarz Giełdowy: Co dalej z negocjacjami pokojowymi USA–Iran?
PILNE: US100 przebija poziom 30,000 punktów 📈Euforia na rynku półprzewodników
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.