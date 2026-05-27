Kalendarz ekonomiczny: Indeks Richmond Fed oraz wyiniki ciekawych spółek przed nami 🔎

Globalne rynki pozostają pod wpływem dwóch przeciwstawnych sił: jastrzębich sygnałów z banków centralnych oraz optymizmu wokół sektora technologicznego. US500 i US100 zakończyły sesję na historycznych maksimach, wspierane przez mocne wzrosty spółek półprzewodnikowych, w tym Micron Technology. Jednocześnie banki centralne nadal ostrzegają, że walka z inflacją nie została zakończona.

Na rynku surowców kluczowe pozostają informacje z Bliskiego Wschodu. Perspektywa poprawy relacji między USA a Iranem oraz możliwego odblokowania Cieśniny Ormuz obniżyła premię geopolityczną na rynku ropy. WTI cofnęła się w okolice 91–92 USD za baryłkę.

Co już było?

Publikacje makro

RBNZ utrzymał stopę OCR na poziomie 2,25% , ale decyzja była bardzo jastrzębia. Głosowanie w komitecie zakończyło się remisem 3–3, a o utrzymaniu stóp zdecydował głos prezes Anny Breman. NZD wyraźnie zyskał po decyzji.

Inflacja CPI w Australii spadła do 4,2% r/r z 4,6% poprzednio, poniżej konsensusu 4,4%. Jednocześnie inflacja bazowa wzrosła do 3,4% r/r, co wskazuje na utrzymującą się presję cenową.

Bank Japonii podtrzymał gotowość do dalszego zacieśniania polityki , choć nadal monitoruje wpływ napięć geopolitycznych na gospodarkę.

Co będzie dzisiaj?

Najważniejsze publikacje makro

08:45, Francja – zaufanie konsumentów

Konsensus: 85, poprzednio: 84.

13:00, USA – dane MBA z rynku kredytów hipotecznych

Rynek zwróci uwagę na oprocentowanie 30-letnich kredytów oraz tygodniową zmianę liczby wniosków.

16:00, USA – indeks produkcyjny Richmond Fed

Konsensus: 4, poprzednio: 3.

22:30, USA – raport API o zapasach ropy

Poprzedni odczyt pokazał spadek zapasów o 9,1 mln baryłek.

Najważniejsze wydarzenia spółkowe