Poranna odprawa (27.11.2025)

Wczorajsza sesja giełdowa w Stanach Zjednoczonych na solidnym plusie. Wzrostowi przewodził Nasdaq 100, który wzrósł o 0,87% napędzany przez Nvidie i spółki z sektora półprzewodnikowego. Indeks SP500 zyskał 0,69% a Don Jones 0,67%

Rynki coraz śmielej wyceniają scenariusz grudniowej obniżki stóp procentowych przez FED. W rezultacie dolar amerykański znalazł się pod presją, osłabiając się wobec większości głównych walut, ponieważ część kapitału zaczęła przepływać w stronę rynków walut Antypodów oraz funta.

Dziś sesja amerykańska będzie nieczynna z powodu Święta Dziękczynienia.

W Azji indeksy giełdowe wykazywały umiarkowane wzrosty podczas sesji. Indeks Nikkei 225 w Japonii wzrósł o 1,1%, Hang Seng w Hongkongu osiągnął wzrost o 0,34%, a Shanghai Composite w Szanghaju zwiększył się o 0,49%. Indeks australijski S&P/ASX 200 pozostał praktycznie bez zmian.

W regionie Azji i Pacyfiku kluczowym wydarzeniem była decyzja Reserve Bank of New Zealand . RBNZ obniżył stopę o 25 punktów bazowych, jednak natychmiast zasugerował zakończenie cyklu łagodzenia.

W Japonii jen początkowo zyskiwał na fali spekulacji, że Bank of Japan może podnieść stopy procentowe już w grudniu . Jednak w trakcie dnia wystąpienie członka Rady Polityki Pieniężnej, Noguchiego, ostudziło oczekiwania rynku. Noguchi potwierdził gotowość do dalszej normalizacji polityki, ale jednocześnie podkreślił konieczność bardzo ostrożnego podejścia i unikania pośpiechu.

W Australii uwagę inwestorów skupiły znakomite dane o inwestycjach kapitałowych, które w trzecim kwartale wzrosły aż o 6,4% kwartał do kwartału, znacznie powyżej jakichkolwiek prognoz i najsilniej od 2012 roku. Rekordowy wzrost nakładów na sprzęt i maszyny wskazał na ożywienie w sektorze przedsiębiorstw i podtrzymał dyskusję o tym, czy w pierwszej połowie 2026 roku Reserve Bank of Australia nie będzie zmuszony ponownie rozważyć zacieśniania polityki monetarnej.

Bank Korei pozostawił swoją stopę bazową bez zmian na poziomie 2,5%, zgodnie z szerokimi oczekiwaniami.

Chiński ludowy bank centralny ustalił kurs USD/CNY na 7,0826, poniżej szacowanego poziomu 7,1056

Dane z Chin pokazały, że zyski przemysłowe w okresie od stycznia do październik wzrosły o 1,9% w ujęciu rocznym, jednak sam październik przyniósł spadek o 5,5% r/r, najsłabszy od pięciu miesięcy.

Na rynku surowcowym złoto wyceniane jest na około 4 160 USD za uncję, natomiast srebro kosztuje około 53 USD za uncję. Wzrost ceny srebra wspierany był spadkiem chińskich rezerw tego metalu do najniższego poziomu od dekady.