Poranna odprawa (28.11.2025)

Apetyt na ryzyko tchnął w inwestorów więcej optymizmu, a dziś potwierdza go 0,2% wzrost kontraktów na Nasdaq oraz cena Bitcoina, która wzrosła do ponad 91,8 tys. USD odbijając już ponad 10% z cenowego dołka, w okolicach 81 tys. USD. Rynki azjatyckie mają za sobą mieszaną sesję; chińskie indeksy nieznacznie spadły, a japońskie benchmarki nieco wzrosły po tym, jak publikowane dane osłabiły nieco japońskiego jena, sprzyjając wzrostom na parze USDJPY. Południowokoreański indeks KOSPI zamknął listopad 4% spadkiem; dla benchmarku to najsłabszy miesiąc od października 2024 roku.
- W Japonii rozpoczęte budowy domów w ujęciu rocznym wyniosły 3,2% wobec prognozy -4,9% oraz poprzedniego odczytu -7,3%. Sprzedaż w dużych sklepach detalicznych wzrosła r/r o 5%, przy braku prognozy i poprzednim wyniku 3%.
- Wstępna produkcja przemysłowa m/m sa osiągnęła 1,4%, wobec prognozy -0,6% i wcześniejszych 2,6%. Sprzedaż detaliczna r/r wyniosła 1,7% przy prognozie 0,8% i poprzednim 0,5%.
- Zagraniczne inwestycje w japońskie akcje odnotowały w listopadzie wynik -348,7 mld, podczas gdy poprzednio było to 1 020,9 mld. Inwestycje zagraniczne w japońskie obligacje wyniosły 576,5 mld, względem wcześniejszych 348,4 mld.
- Dane o inflacji z aglomeracji Tokio (Tokyo core CPI) r/r wskazały wzrost o 2,8% przy prognozie 2,7% i identycznym poprzednim wyniku 2,8%, natomiast główny wskaźnik Tokyo CPI osiągnął 2,7%, zgodnie z prognozą i poniżej poprzednich 2,8%.
Nastroje rynków w Europie są mieszane; kontrakt na DAX nieznacznie traci. W Niemczech zmiana bezrobocia (wyrównana sezonowo) wyniosła -1 tys., wobec prognozy 4,5 tys. oraz wcześniejszego odczytu 13 tys. Z kolei Ceny importu m/m wzrosły o 0,2%, przy prognozie 0% i poprzednim poziomie -0,5%.
Globalny indeks akcji MSCI World jest na dobrej drodze do zamknięcia najlepszego tygodnia od czerwca, zyskując 3,1%. Mimo odbicia akcje azjatyckie są bliskie pierwszego spadku miesięcznego od marca tego roku.
Złoto zmierza w kierunku zamknięcia czwartego wzrostowego miesiąca z rzędu, a rynek coraz bardziej wierzy w kolejną obniżkę stóp procentowych w USA w grudniu. Kruszec jest na dobrej drodze, by zanotować najlepszy roczny wynik od 1979 roku.
Ropa Brent utrzymuje się powyżej 63 USD za baryłkę, ale w listopadzie wciąż zmierza do czwartego z rzędu miesięcznego spadku — najdłuższej takiej serii od maja 2023 roku. Inwestorzy wyczekują niedzielnego spotkania OPEC+, gdzie producenci prawdopodobnie podtrzymają swoje zobowiązanie, by ograniczać jakiekolwiek zwiększanie produkcji na początku 2026 roku.
Platforma giełdy chicagowskiej CME doświadczyła problemu, który utrudnił handel; w efekcie handel kontraktami futures i opcjami na CME został wstrzymany z powodu problemów technicznych. Usterka dotknęła między innymi handel kontraktami na amerykańskie obligacje skarbowe oraz kontraktami na indeks S&P 500. Również handel rynku forex miał zostać zakłócony w związku ze wstrzymaniem działania CME. Sesja w USA zamknie się dziś szybciej o 19:00, po wczorajszym Święcie Dziękczynienia.
PILNE: Mieszany odczyt inflacji z Niemiec 🚨
PILNE: Inflacja w Polsce poniżej oczekiwań!🚨W20 w górę 📈
Kalendarz ekonomiczny: Dane CPI z Niemiec i PKB Kanady w centrum uwagi
PILNE: Dane dotyczące PKB Szwajcarii słabsze od oczekiwań 📌
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.