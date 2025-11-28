Poranna odprawa (28.11.2025)

Apetyt na ryzyko tchnął w inwestorów więcej optymizmu, a dziś potwierdza go 0,2% wzrost kontraktów na Nasdaq oraz cena Bitcoina, która wzrosła do ponad 91,8 tys. USD odbijając już ponad 10% z cenowego dołka, w okolicach 81 tys. USD. Rynki azjatyckie mają za sobą mieszaną sesję; chińskie indeksy nieznacznie spadły, a japońskie benchmarki nieco wzrosły po tym, jak publikowane dane osłabiły nieco japońskiego jena, sprzyjając wzrostom na parze USDJPY. Południowokoreański indeks KOSPI zamknął listopad 4% spadkiem; dla benchmarku to najsłabszy miesiąc od października 2024 roku.

W Japonii rozpoczęte budowy domów w ujęciu rocznym wyniosły 3,2% wobec prognozy -4,9% oraz poprzedniego odczytu -7,3% . Sprzedaż w dużych sklepach detalicznych wzrosła r/r o 5% , przy braku prognozy i poprzednim wyniku 3% .

wobec prognozy oraz poprzedniego odczytu . Sprzedaż w dużych sklepach detalicznych wzrosła r/r o , przy braku prognozy i poprzednim wyniku . Wstępna produkcja przemysłowa m/m sa osiągnęła 1,4% , wobec prognozy -0,6% i wcześniejszych 2,6% . Sprzedaż detaliczna r/r wyniosła 1,7% przy prognozie 0,8% i poprzednim 0,5% .

, wobec prognozy i wcześniejszych . Sprzedaż detaliczna r/r wyniosła przy prognozie i poprzednim . Zagraniczne inwestycje w japońskie akcje odnotowały w listopadzie wynik -348,7 mld , podczas gdy poprzednio było to 1 020,9 mld . Inwestycje zagraniczne w japońskie obligacje wyniosły 576,5 mld , względem wcześniejszych 348,4 mld .

, podczas gdy poprzednio było to . Inwestycje zagraniczne w japońskie obligacje wyniosły , względem wcześniejszych . Dane o inflacji z aglomeracji Tokio (Tokyo core CPI) r/r wskazały wzrost o 2,8% przy prognozie 2,7% i identycznym poprzednim wyniku 2,8%, natomiast główny wskaźnik Tokyo CPI osiągnął 2,7%, zgodnie z prognozą i poniżej poprzednich 2,8%.

Nastroje rynków w Europie są mieszane; kontrakt na DAX nieznacznie traci. W Niemczech zmiana bezrobocia (wyrównana sezonowo) wyniosła -1 tys., wobec prognozy 4,5 tys. oraz wcześniejszego odczytu 13 tys. Z kolei Ceny importu m/m wzrosły o 0,2%, przy prognozie 0% i poprzednim poziomie -0,5%.

Globalny indeks akcji MSCI World jest na dobrej drodze do zamknięcia najlepszego tygodnia od czerwca, zyskując 3,1%. Mimo odbicia akcje azjatyckie są bliskie pierwszego spadku miesięcznego od marca tego roku.

Złoto zmierza w kierunku zamknięcia czwartego wzrostowego miesiąca z rzędu, a rynek coraz bardziej wierzy w kolejną obniżkę stóp procentowych w USA w grudniu. Kruszec jest na dobrej drodze, by zanotować najlepszy roczny wynik od 1979 roku.

Ropa Brent utrzymuje się powyżej 63 USD za baryłkę, ale w listopadzie wciąż zmierza do czwartego z rzędu miesięcznego spadku — najdłuższej takiej serii od maja 2023 roku. Inwestorzy wyczekują niedzielnego spotkania OPEC+, gdzie producenci prawdopodobnie podtrzymają swoje zobowiązanie, by ograniczać jakiekolwiek zwiększanie produkcji na początku 2026 roku.

Platforma giełdy chicagowskiej CME doświadczyła problemu, który utrudnił handel; w efekcie handel kontraktami futures i opcjami na CME został wstrzymany z powodu problemów technicznych. Usterka dotknęła między innymi handel kontraktami na amerykańskie obligacje skarbowe oraz kontraktami na indeks S&P 500. Również handel rynku forex miał zostać zakłócony w związku ze wstrzymaniem działania CME. Sesja w USA zamknie się dziś szybciej o 19:00, po wczorajszym Święcie Dziękczynienia.