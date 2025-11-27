Kalendarz Ekonomiczny: Święto Dziękczynienia w USA. Rynki czekają na protokół ECB (27.11.2025)

Dziś, w Święto Dziękczynienia w USA, rynki amerykańskie pozostaną zamknięte, co oznacza brak kluczowych publikacji danych z USA oraz ograniczoną płynność na globalnych rynkach finansowych. W tej sytuacji inwestorzy będą uważnie śledzić wydarzenia w Europie i Kanadzie, gdzie zaplanowano istotne wskaźniki nastrojów konsumenckich i gospodarczych. Główną uwagę przyciąga publikacja protokołu z posiedzenia ECB, który może kształtować oczekiwania rynku co do przyszłych decyzji dotyczących stóp procentowych w strefie euro, a tym samym wpływać na globalny sentyment inwestorów.
Dzisiejszy kalendarz:
Australia (01:30)
Nakłady kapitałowe sektora prywatnego s.a. (k/k) za III kw.: 6,4% (poprzednio 0,2%, prognoza 0,4%)
Norwegia (08:00)
Stopa bezrobocia s.a. za październik: aktualny odczyt 4,5% (poprzednio 4,8%)
Szwecja (08:00)
Bilans handlu zagranicznego (SEK) za październik: aktualny odczyt 1,5 mld (poprzednio 4,9 mld - zrewidowany)
Turcja (08:00)
Bilans handlu zagranicznego (USD) za październik: aktualny odczyt -7,58 mld (poprzednio: -6,9 mld)
Niemcy (08:00)
Indeks zaufania konsumentów - GfK na grudzień: aktualny odczyt -23,2 (prognoza -23,2; poprzednio -24,1)
Szwecja (09:00)
Indeks zaufania konsumentów za listopad: poprzednio 96,8
Indeks zaufania w przemyśle za listopad: poprzednio 100,2
Strefa Euro
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Piero Cipollone) – 09:30
Strefa Euro (10:00)
Podaż pieniądza M3 (r/r) za październik: (prognoza 2,8%; poprzednio 2,8%)
Strefa Euro (11:00) – Koniunktura gospodarcza listopad:
-
Indeks nastrojów biznesu: (poprzednio -0,46)
-
Indeks nastrojów w gospodarce: (prognoza 96,9; poprzednio 96,8)
-
Indeks nastrojów konsumentów: (prognoza -14; poprzednio -14,2)
-
Indeks nastrojów producentów: (prognoza -8; poprzednio -8,2)
-
Indeks nastrojów w usługach: (prognoza 4,4; poprzednio 4)
Strefa Euro (12:00)
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
Strefa Euro (13:30)
Protokół z posiedzenia ECB za październik
Kanada (14:30)
Saldo rachunku bieżącego (CAD) za III kw.: (prognoza -15,5 mld; poprzednio -21,16 mld)
