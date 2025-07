Poranna odprawa (29.07.2025)

Sesja azjatycka przebiega spokojnie, bez publikacji kluczowych danych i przy wąskich zakresach zmian na rynku walutowym i akcyjnym. Zmiany na indeksach akcji ograniczają się do +/-0,50%.

Sekretarz handlu USA, Lutnick, zasugerował, że przedłużenie rozejmu celnego z Chinami o 90 dni jest bardzo prawdopodobne. Rozmowy rozpoczęły się w poniedziałek w Sztokholmie i mają być kontynuowane we wtorek.

Trump zablokował możliwość tranzytowego postoju prezydenta Tajwanu w Nowym Jorku, aby nie antagonizować Chin. To sygnał chęci utrzymania dyplomatycznej równowagi z Pekinem.

Były decydent Banku Japonii stwierdził, że konieczne są kolejne podwyżki stóp, aby dopasować prognozy inflacyjne do realiów gospodarczych. Rosnące ceny żywności mogą wypchnąć oczekiwania inflacyjne powyżej celu.

Fidelity International prognozuje, że cena złota wzrośnie do 4 000 USD za uncję do końca 2026 roku. Wzrostowi sprzyja łagodzenie polityki Fed, słabszy dolar oraz popyt banków centralnych.

Morgan Stanley przewiduje, że indeks US500 wzrośnie do 7 200 punktów, wspierany przez poprawę marżowości i wzrost zysków. Główne czynniki to wdrażanie AI, słabszy dolar oraz korzyści podatkowe z planu Trumpa ("One Big Beautiful Bill").