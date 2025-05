Poranna odprawa (30.05.2025)

Ropa zmierza ku drugiemu tygodniowemu spadkowi przez oczekiwania wzrostu podaży OPEC+ i niepewności celnej. Brent spadł o 0,48% do 63,84 USD, podczas gdy WTI spadł o 0,51% do 60,63 USD, oba tracąc 1,5% w tym tygodniu. Ośmiu członków OPEC+ spotka się w sobotę, a analitycy oczekują wzrostu produkcji potencjalnie przekraczającego poprzednie zwiększenia o 411 000 baryłek dziennie. JPMorgan prognozuje spadek cen do wysokich 50 USD do końca roku, gdy globalny nadmiar wzrośnie do 2,2 mln baryłek dziennie.