Poranna Odprawa: Zawieszenie broni napędza wzrosty na Wall Street, lecz niepewność polityczna pozostaje

- Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w bardzo dobrych nastrojach, a główne amerykańskie indeksy wyraźnie zyskały. Wzrosty były w dużej mierze napędzane informacjami o zawieszeniu broni ogłoszonym przez prezydenta Trumpa na czas rozmów z Iranem. Ostatecznie S&P 500 wzrósł o około 1%, Nasdaq o ponad 1,6%, a Dow Jones o 0,8%.
Prezydent USA Donald Trump nie ustalił konkretnego harmonogramu przedłużenia zawieszenia broni z Iranem, według doniesień powołujących się na źródła w Białym Domu. Brak wyznaczonego terminu sugeruje chęć zachowania elastyczności i dania negocjacjom większej przestrzeni, ale jednocześnie podkreśla niepewność co do trwałości rozejmu.
Trump zasugerował, że rozmowy z Iranem mogą rozpocząć się już w piątek, choć ich termin zależy od postępów mediacji i spełnienia warunków wstępnych. Pojawiają się sygnały o możliwym wznowieniu dialogu w ciągu 36–72 godzin, jednak sytuacja pozostaje niepewna, a spory o kluczowe warunki negocjacji wciąż trwają.
Irańskie władze wskazują, że głównymi przeszkodami w rozmowach są naruszenia zobowiązań, blokada oraz groźby. Podkreślają również, że pełne zawieszenie broni ma sens wyłącznie pod warunkiem zniesienia blokady.
Po ostatnim wzroście napięć notowania ropy Brent podskoczyły i utrzymują się na poziomie około 97 USD za uncję.
Niemcy znacząco obniżyły prognozę wzrostu PKB na 2026 rok z około 1% do 0,5%, wskazując jako główny powód skutki konfliktu w Iranie. Wzrost napięć przekłada się na wyższe ceny energii, co osłabia gospodarkę. Dodatkowo słabszy eksport i wyższa inflacja hamują tempo ożywienia gospodarczego.
Wstępny indeks PMI dla japońskiego przemysłu w kwietniu wzrósł do 54,9 punktu, wyraźnie powyżej oczekiwań i poprzedniego odczytu, co wskazuje na najsilniejsze tempo ekspansji sektora od dłuższego czasu. Wzrost napędzały nowe zamówienia i produkcja, co sugeruje poprawę kondycji przemysłu.
Wstępny indeks PMI dla Australii w kwietniu wzrósł do 50,1 z 46,6, co oznacza powrót sektora prywatnego do lekkiej ekspansji po wcześniejszym spadku. Poprawa była napędzana głównie przez usługi, a przemysł również wrócił powyżej granicy 50 punktów.
Na rynku walutowym dolar dalej umacnia się wobec większości głównych walut.
Azjatyckie giełdy pozostają pod presją w związku z utrzymującymi się napięciami między USA a Iranem, które zwiększają awersję do ryzyka.
Słabsze nastroje widoczne są też na rynku metali szlachetnych, gdzie złoto traci około 0,7 procent i testuje poziom 4700 USD za uncję, a srebro spada o ponad 2,5 procent poniżej 76 USD.
Negatywny sentyment utrzymuje się również na rynku kryptowalut, gdzie Bitcoin lekko traci, a Ethereum spada o ponad 2 procent.
Tesla opublikowała wyniki lepsze od oczekiwań rynku, szczególnie pod względem zysków i części wskaźników rentowności, co zostało pozytywnie odebrane przez inwestorów. Jednocześnie w raporcie i komentarzach spółki widać, że firma wchodzi w trudniejszy etap rozwoju, w którym coraz większy nacisk kładzie na kosztowne projekty związane z AI, robotyką i autonomiczną jazdą
