Poranna Odprawa: Zawieszenie broni napędza wzrosty na Wall Street, lecz niepewność polityczna pozostaje

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w bardzo dobrych nastrojach , a główne amerykańskie indeksy wyraźnie zyskały. Wzrosty były w dużej mierze napędzane informacjami o zawieszeniu broni ogłoszonym przez prezydenta Trumpa na czas rozmów z Iranem. Ostatecznie S&P 500 wzrósł o około 1%, Nasdaq o ponad 1,6%, a Dow Jones o 0,8%.

Prezydent USA Donald Trump nie ustalił konkretnego harmonogramu przedłużenia zawieszenia broni z Iranem, według doniesień powołujących się na źródła w Białym Domu. Brak wyznaczonego terminu sugeruje chęć zachowania elastyczności i dania negocjacjom większej przestrzeni, ale jednocześnie podkreśla niepewność co do trwałości rozejmu.

Trump zasugerował, że rozmowy z Iranem mogą rozpocząć się już w piątek, choć ich termin zależy od postępów mediacji i spełnienia warunków wstępnych. Pojawiają się sygnały o możliwym wznowieniu dialogu w ciągu 36–72 godzin, jednak sytuacja pozostaje niepewna, a spory o kluczowe warunki negocjacji wciąż trwają.

Irańskie władze wskazują, że głównymi przeszkodami w rozmowach są naruszenia zobowiązań, blokada oraz groźby. Podkreślają również, że pełne zawieszenie broni ma sens wyłącznie pod warunkiem zniesienia blokady.

Po ostatnim wzroście napięć notowania ropy Brent podskoczyły i utrzymują się na poziomie około 97 USD za uncję.

Niemcy znacząco obniżyły prognozę wzrostu PKB na 2026 rok z około 1% do 0,5%, wskazując jako główny powód skutki konfliktu w Iranie. Wzrost napięć przekłada się na wyższe ceny energii, co osłabia gospodarkę. Dodatkowo słabszy eksport i wyższa inflacja hamują tempo ożywienia gospodarczego.

Wstępny indeks PMI dla japońskiego przemysłu w kwietniu wzrósł do 54,9 punktu, wyraźnie powyżej oczekiwań i poprzedniego odczytu, co wskazuje na najsilniejsze tempo ekspansji sektora od dłuższego czasu. Wzrost napędzały nowe zamówienia i produkcja, co sugeruje poprawę kondycji przemysłu.

Wstępny indeks PMI dla Australii w kwietniu wzrósł do 50,1 z 46,6, co oznacza powrót sektora prywatnego do lekkiej ekspansji po wcześniejszym spadku. Poprawa była napędzana głównie przez usługi, a przemysł również wrócił powyżej granicy 50 punktów.

Na rynku walutowym dolar dalej umacnia się wobec większości głównych walut.

Azjatyckie giełdy pozostają pod presją w związku z utrzymującymi się napięciami między USA a Iranem, które zwiększają awersję do ryzyka.

Słabsze nastroje widoczne są też na rynku metali szlachetnych, gdzie złoto traci około 0,7 procent i testuje poziom 4700 USD za uncję, a srebro spada o ponad 2,5 procent poniżej 76 USD.

Negatywny sentyment utrzymuje się również na rynku kryptowalut, gdzie Bitcoin lekko traci, a Ethereum spada o ponad 2 procent.