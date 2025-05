Powell komentuje ramy polityki monetarnej, ale nie mówi niczego na temat perspektyw stóp procentowych

Jerome Powell, szef Rezerwy Federalnej wypowiadał się dzisiaj na temat polityki monetarnej w trakcie wydarzenia zorganizowanego przez Laubach Research. Podkreślił rosnącą niepewność w światowej gospodarce oraz konieczność elastycznego podejścia do polityki monetarnej. Powell zwrócił uwagę na to, że bank centralny powinien być przygotowany na częstsze szoki podażowe i większą zmienność inflacji w przyszłości. Wskazał również na potrzebę dostosowania ram polityki monetarnej do nowych realiów oraz na znaczenie jasnej i przejrzystej komunikacji z rynkiem.

Najważniejsze stwierdzenia Powella:

Oczekiwania inflacyjne muszą pozostać stabilne – to kluczowy element działań Fedu.

Możemy wchodzić w okres częstszych szoków podażowych, co będzie wymagało większej elastyczności w polityce pieniężnej.

Ramy polityki powinny nadal uwzględniać ryzyko związane z bardzo niskimi stopami procentowymi.

W obliczu dużych szoków gospodarczych konieczna jest jasna komunikacja dotycząca niepewności co do perspektyw gospodarczych.

Ramy polityki powinny być odporne na szeroki zakres warunków makroekonomicznych.

Warto rozważyć ponownie strategię celu średniej inflacji.

Należy także ponownie przeanalizować język używany w komunikatach dotyczących niedoborów w gospodarce.

Jak widać, nie dowiedzieliśmy się w zasadzie nic nowego po ostatniej konferencji Fed. Wobec tego nie obserwowaliśmy też reakcji na rynkach po wypowiedzi. EURUSD próbuje dalej odbijać, natomiast US500 przymierza się do ponownego testu 5900.