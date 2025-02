Powell popiera deregulacje w sektorze bankowym?

Jerome Powell, odpowiadając na pytania w Kongresie wskazał, że regulacje bankowe mogą zostać poddane ocenie. Donald Trump wielokrotnie wskazywał w ostatnim czasie na potrzebę deregulacji, w szczególności w stosunku do dużych banków. Jednocześnie Trump nie chce wejścia w życie wytycznych związanych z wymogami kapitałowymi narzuconymi przez Bazyleę III. Powell miał przyznać, że regulacje są zbyt surowe dla mniejszych banków (choć oczywiście wszyscy pamiętamy upadki banków regionalnych w ostatnich latach, co związane było z nadmiernym wzrostem stóp procentowych). Powell powiedział również, że niektóre firmy czy osoby mają ograniczony dostęp do bankowości przed nadmierne regulacje i potrzeba jest nowego spojrzenia na ten problem. Jego zdaniem regulacje powinny służyć zwiększeniu dostępności, aby nie prowadzić do większej szkody.

Powell wskazywał również, że problemem rynku nieruchomości nie jest wysoki poziom stóp procentowych, a niedostępność domów na rynku. Jego zdaniem, spadek stóp procentowych nie spowoduje, że będzie więcej sprzedawanych domów. Powell był pytany czy stopy kredytów zejdą w tym roku do poziomu 6%. Jego zdaniem stopy pozostaną wysokie, ale niskie stopy nie wyeliminowały problemu dostępności nieruchomości. Obecne stopy 30 letnich kredytów po stopie stałej wynoszą ok. 7%.

Indeks banków regionalnych KRX zyskuje dzisiaj mocniej wobec słów związanych z mniejszą potrzebą regulacji. Z drugiej strony obserwujemy mieszaną sesję na większych bankach, które w większości otworzyły się spadkowo. Źródło: Bloomberg Finance LP