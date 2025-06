Wykres dnia - GBPUSD (12.06.2025)

PKB skurczył się o 0,3% m/m, co stanowi pierwszy spadek od sześciu miesięcy. Wyraźnie rozminęło się to z oczekiwaniami ekonomistów, którzy prognozowali spadek o 0,1% m/m. Jednak w ujęciu trzymiesięcznym produkcja wzrosła o 0,7%, co pokazuje, że mocne dane z lutego i marca amortyzują kwietniowy spadek.