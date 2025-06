Kalendarz makro - Klczowym odczytem inflacja PPI oraz wnioski o zasiłek📌

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nie obfituje w wiele kluczowych wydarze艅. Najwa偶niejszymi raportami dnia b臋d膮 dane o inflacji PPI z USA聽oraz tygodniowe dane o liczbie wniosk贸w o zasi艂ek dla bezrobotnych.

Oczekiwania dotycz膮ce Indeksu Cen Producent贸w (PPI) wskazuj膮 na lekki wzrost z 2,4% r/r w kwietniu do 2,6% r/r w maju. Oczekuje si臋, 偶e inflacja bazowa pozostanie stabilna na poziomie 3,1% r/r. Inflacja ta poka偶e, czy producenci maj膮 problem z przenoszeniem koszt贸w na konsument贸w, gdy偶 wczoraj inflacja CPI wypad艂a ni偶ej od oczekiwa艅. Przewiduje si臋, 偶e tygodniowa liczba wniosk贸w o zasi艂ek dla bezrobotnych spadnie nieznacznie do 240 000 nowych wniosk贸w, w por贸wnaniu do 247 000 w ubieg艂ym tygodniu. Liczba ta b臋dzie coraz mocniej analizowana przez rynek w kontek艣cie s艂abn膮cego rynku pracy

Szczeg贸艂owy kalendarz na dzi艣:

11:00 CET, Strefa Euro - Wyst膮pienie Schnabel聽z EBC

14:00 CET, Strefa Euro - Wyst膮pienie De Guindosa z EBC

14:30 CET, Stany Zjednoczone - Dane o inflacji za maj: PPI: prognoza 0,2% m/m; poprzednio -0,5% m/m; PPI: prognoza 2,6% r/r; poprzednio 2,4% r/r; Bazowy PPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,4% m/m; Bazowy PPI: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 3,1% r/r;

14:30 CET, Stany Zjednoczone - Dane dotycz膮ce rynku pracy: 4-tygodniowa 艣rednia wniosk贸w o zasi艂ek dla bezrobotnych: poprzednio 235,00 tys.; Wst臋pne wnioski o zasi艂ek dla bezrobotnych: prognoza 242 tys.; poprzednio 247 tys.; Kontynuowane wnioski o zasi艂ek dla bezrobotnych: poprzednio 1 904 tys.;

00:30 CET (pi膮tek), Nowa Zelandia - Dane PMI za maj: Business NZ PMI: poprzednio 53,9;

