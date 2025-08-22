Powell z Fed przemawia w Jackson Hole 📈US30 zyskuje

Prezes Fed, Jerome Powell rozpoczął przemówienie na dorocznym sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole. Oto jego komentarze:
- Obecna sytuacja sugeruje, że rosną ryzyka spadkowe dla zatrudnienia. Zmieniająca się równowaga ryzyk może uzasadniać dostosowanie polityki.
- Ostatnie dane pokazują, że 12-miesięczna PCE wzrosła o 2,6%, a bazowa o 2,9% rocznie. Wzrost PKB spowolnił nieznacznie, przez niższe wydatki konsumenckie
- Rośnie ryzyko spowolnienia krajowego rynku pracy
- Możliwe, że presja cenowa wywołana taryfami mogłaby pobudzić trwałą dynamikę inflacyjną, ale jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę ryzyka spadkowe na rynku pracy.
- Racjonalnym scenariuszem bazowym jest to, że wpływ ceł na inflację będzie krótkotrwały.
Wpływ ceł na ceny konsumenckie są już wyraźnie widoczne. Spodziewam się ich kumulacji w nadchodzących miesiącach.
- Rynek pracy znajduje się w swoistej, dość nietypowej równowadze. Niemniej, podaż pracy osłabiła się zgodnie z popytem, a próg równowagi dla wzrostu zatrudnienia wyraźnie się obniżył.
- Spowolnienie wzrostu zatrudnienia nie doprowadziło do powstania dużej luki podażowej na rynku pracy, czego chcemy uniknąć.
- Nie możemy pozwolić, by jednorazowy wzrost poziomu cen przerodził się w trwały problem inflacyjny.
- Zaostrzenie polityki imigracyjnej doprowadziło do gwałtownego spowolnienia wzrostu siły roboczej.
Wstęp Powella jest dość gołębi i może sugerować, że dwie obniżki stóp Fed w tym roku są wciąż prawdopodobne.
Źródło: xStation5
