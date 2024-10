Premiera Frostpunk 2 spycha notowania 11 bit studios najniżej od ponad 4 lat 📉

W pi膮tek wieczorem mia艂a miejsce premiera najwa偶niejszej gry 11 bit studios w tym roku - Frostpunk 2. Po pierwszych recenzjach i pierwszym popremierowym weekendzie inwestorzy pozostaj膮 zdecydowanie rozczarowani, a kurs akcji spada o ponad 34%, spychaj膮c tym samym ca艂膮 bran偶臋 gamingow膮 w Polsce.聽

Premiera Frostpunka 2 by艂a istotna nie tylko z perspektywy samej sp贸艂ki, ale tak偶e ca艂ego sektora. Na polskim rynku gamedevu od nieudanej premiery Cyberpunka 2077 inwestorzy wci膮偶 prezentuj膮 sceptyczne nastawienie do producent贸w gier, a sam sektor nie da艂 rady odbudowa膰 si臋 do pandemicznych wycen. Dodatkowo, rynkowi nie pomog艂a nieudana premiera gry The Lords of the Fallen od CI Games w 2023 r., kt贸ra finalnie zepchn臋艂a notowania sp贸艂ki o prawie -42%. Recept膮 na s艂abo艣膰 sektora i sygna艂em do poprawy nastroj贸w inwestor贸w w stosunku do sp贸艂ek gamingowych m贸g艂 by膰 Frostpunk 2, jednak mieszane recenzje oraz rozczarowuj膮cy peak graczy w wysoko艣ci 35,5 tys. pogrzeba艂y t臋 nadziej臋.聽

Skala przeceny 11 bit studios jest naprawd臋 du偶a, gdy偶 od pierwszego udost臋pnienia graczom wersji Deluxe i recenzji bran偶owych notowania sp贸艂ki spad艂y o 44%. Dzisiejszy komunikat sp贸艂ki odno艣nie sprzeda偶y gry mo偶e stanowi膰 lekk膮 popraw臋 nastroj贸w, gdy偶 ju偶 po pierwszym weekendzie gra zwr贸ci艂a swoje koszty marketingowe i produkcyjne, a sprzeda偶 przekraczaj膮ca 350 tys. sztuk stanowi o 18% wy偶szy wynik ni偶 szacunki Gamalytic, kt贸re cz臋sto stosowane s膮 przez inwestor贸w jako benchmark sprzeda偶owy. Mimo to, warto podkre艣li膰, 偶e w 艂膮cznej sprzeda偶y uj臋te s膮 tak偶e przychody wynikaj膮ce z odroczonych p艂atno艣ci przez sprzeda偶 gry w us艂udze Game Pass Microsoftu, a tak偶e przychody z wersji Deluxe, kt贸ra daje graczom dost臋p do trzech DLC. St膮d przychody z wersji Deluxe w pe艂ni zostan膮 rozpoznane przez sp贸艂k臋 wraz z premierami dodatk贸w.聽

Taki obraz zmniejsza pozytywny wyd藕wi臋k raportu sp贸艂ki, a udzia艂 pozytywnych recenzji na Steamie na poziomie ok. 71% jest zdecydowanie poni偶ej poziomu 91,2%, kt贸ry stanowi艂 艣redni膮 warto艣膰 dla gier wysokobud偶etowych w 2024 r., kt贸rych sprzeda偶 przebi艂a 1 mln sztuk w 2024 r. Uwa偶amy, 偶e tym samym mo偶e to stanowi膰 wyzwanie dla osi膮gni臋cia przez sprzeda偶 szacowanego poziomu powy偶ej 800 tys. sztuk po pierwszym miesi膮cu.

Warto jednak pami臋ta膰, 偶e przed 11 bit studios kolejna wa偶na premiera gry The Alters. Mocne wyniki Frostpunka 2 na pewno przyczyni艂yby si臋 do wi臋kszych nadziei zwi膮zanych z drug膮 gr膮, jednak z drugiej strony dynamiczne przeceny na kursie sp贸艂ki mog膮 ogranicza膰 ryzyko zbyt wysokich wycen przed sam膮 premier膮.聽

11 bit studios spada do najni偶szego poziomu od przeceny zwi膮zanej z wybuchem pandemii COVID-19. 殴r贸d艂o: xStation聽