Producenci chipów osuwają się pod wpływem obaw o sprzedaż iPhone’a 16 📉

Niepokojące sygnały z rynku smartfonów ściągają w dół nie tylko notowania Apple, który traci dziś ok. 3%, ale odbijają się także na notowaniach jego kluczowych dostawców. Producenci chipów, którzy zaopatrują spółkę, notują dziś wyraźnie przeceny.

Wstępne dane przedsprzedażowe najnowszego iPhone’a wskazują na pogorszenie popytu w stosunku do poprzedniego roku. Opublikowana przez analityka branżowego Ming-Chi Kuo szacowana przedsprzedaż iPhone’ów 16 wynosi ok. 37 mln sztuk (-12,7% w stosunku do przedsprzedaży iPhone’ów 15). Najmocniej ciążą na wynikach telefony z serii Pro i Pro Max, które szacunkowo spadły kolejno o 27% i 16% w porównaniu do poprzedniego roku.

Co więcej, szacunkowy czas oczekiwania na iPhone 16 Pro skrócił się w stosunku do wyniku poprzednika rok wcześniej o prawie 9 dni, co oznacza prawie 33% poprawę. Z jednej strony może to oznaczać polepszenie po stronie podaży nowych iPhone’ów, jednak przy obecnej sytuacji rynkowej bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest chłodniejszy popyt na produkty Apple. Jednym z czynników potencjalnie odkładających chęć zakupów przez klientów produktów Apple w ramach przedsprzedaży jest opóźnienie we wprowadzeniu Apple Intelligence, które nie będzie jeszcze dostępne w trakcie premiery. Jako że wprowadzenie sztucznej inteligencji miało być jednym z czołowych usprawnień nowych modeli, część klientów może na razie nie czuć potrzeby do szybszego zakupu nowego modelu i woli poczekać na wprowadzenie nowej technologii.

Obawy odnośnie popytu na produkty Apple odbijają się na notowaniach jego dostawców. Broadcom, który odpowiada za produkcję chipów odbierających częstotliwość 5G w nowych iPhone’ach, traci dziś -2,6%. Cirrus Logic (CRUS.US), którego części wykorzystywane są w aparatach najnowszych iPhone’ów, również traci, spadając o ponad 6,6%. Mocne spadki notują także Qorvo (QRVO.US) (-8%), Skyworks (SWKS.US) (-7%) oraz Micron (MU.US) (-5%).

Wykres Broadcom (D1)

Notowania Broadcom po mocnych wzrostach od początku października 2023 r. weszły w zacieśniający się trend boczny ograniczony w najszerszym punkcie od góry poziomem ok. 176 $, a od dołu ok. 129 $. Patrząc na geometrię i zacieśniającą się tendencję notowań dzisiejszy spadek może rozpocząć przecenę notowań spółki do granicy ok. 142 $. Wcześniej wsparciem notowań może być poziom ok. 150 $ wyznaczony przez 100-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą (EMA100 - jasnoniebieska linia na wykresie).

Źródło: xStation