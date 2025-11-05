Protokół z posiedzenia BoJ 🚩USDJPY próbuje odrabiać straty

Protokół z posiedzenia Banku Japonii wskazał dziś, że realne stopy procentowe są obecnie bardzo niskie, podwyżka możliwa, jeśli dane to potwierdzą. Poniżej znajdziemy najważniejsze cytaty z posiedzenia: Członkowie zgodzili się, że utrzymuje się wysoki poziom niepewności w odniesieniu do polityki handlowej oraz jej wpływu na gospodarkę.

Część członków uznała, że należy utrzymać obecne nastawienie polityki pieniężnej , by dokładniej ocenić skutki zmian w polityce handlowej dla gospodarki krajowej, rynków zagranicznych i poziomu cen.

Jeden z członków stwierdził, że Bank Japonii powinien wspierać gospodarkę poprzez politykę monetarną, ponieważ może ona tymczasowo spowolnić z powodu wpływu ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone.

Inny członek zauważył, że nie będzie zbyt późno, by uważniej przyjrzeć się twardym danym przed kontynuowaniem procesu normalizacji stóp procentowych.

Jeden z uczestników podkreślił, że warunki do podwyżki stóp stopniowo się zbliżają , jednak należy unikać zaskakiwania rynków zbyt wczesnym ruchem.

Inny członek wskazał, że może to być dobry moment na wznowienie cyklu podwyżek , ponieważ minęło już ponad pół roku od ostatniego ruchu, choć ze względu na brak jasności co do skali spowolnienia w USA można jeszcze wstrzymać się z decyzją.

Jeden z członków uznał, że ważne jest, by z pewnym stopniem pewności przewidzieć – na podstawie zysków przedsiębiorstw oraz wstępnych informacji z negocjacji płacowych – iż trend wzrostu wynagrodzeń z ostatnich kilku lat nie zostanie przerwany .

Kolejny członek zasugerował, że BoJ powinien dostosowywać poziom stóp procentowych w ustalonym tempie , korzystając z szerokiego zakresu informacji, które będą dostępne w najbliższym czasie – w tym z wyników finansowych firm za pierwsze półrocze oraz ich prognoz na cały rok.

Inny uczestnik zaznaczył, że odroczenie podwyżki stóp może zwiększyć przejrzystość w ocenie sytuacji gospodarki USA , ale koszt takiego oczekiwania będzie stopniowo wzrastał.

Część członków rozważała bilans kosztów i korzyści dalszego zwlekania , zwracając uwagę na długotrwałe doświadczenie Japonii z deflacją.

Jeden z członków podkreślił, że należy utrzymywać łagodne warunki monetarne tak długo, jak to możliwe , dopóki zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych pozostaje niewystarczające.

Niektórzy członkowie zauważyli, że zyski eksporterów mają obecnie bufor przed skutkami ceł amerykańskich, dzięki wcześniejszemu okresowi słabego jena.

Jeden z uczestników dodał, że wpływ amerykańskich ceł jest mniejszy, niż się spodziewano, i prawdopodobnie nie wykolei gospodarki Japonii. Źródło: xStation5

