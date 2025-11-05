Poranna odprawa (05.11.2025)

- Amerykańskie giełdy zanotowały we wtorek istotne spadki, szczególnie w sektorze technologicznym (-2,3%) i półprzewodników (-3,7%), podczas gdy NASDAQ spadł o ok. 2%, S&P 500 o 1,17%, a Dow Jones o ponad 0,5%, co wynikało z realizacji zysków i obaw przed możliwą korektą.
- Rynki azjatycko-pacyficzne kontynuowały wyprzedaż z Wall Street, z największymi stratami w Japonii oraz Korei Południowej, natomiast Chiny i Hongkong odnotowały minimalne zmiany dzięki złagodzeniu ceł i wsparciu PBOC.
- Kryptowaluty i surowce pozostają pod presją, napędzane obawami o ryzyko rynkowe i jastrzębią polityką Fed
Rynki amerykańskie zanotowała we wtorek istotne spadki pod silną presją zwłaszcza sektora technologicznego i dóbr konsumpcyjnych. Indeks NASDAQ spadł o około 2%, S&P 500 zanotował spadek około 1,17%, a Dow Jones Industrial stracił nieco ponad 0,5%. Największe spadki dotyczą sektora technologicznego, który potaniał około 2,3%, ze szczególnym osłabieniem spółek półprzewodnikowych, które spadły nawet o około 3,7%.
Rynki zrealizowały zyski w obawie przed możliwą korektą po długim okresie wzrostów.
AMD w III kwartale 2025 roku pobiła oczekiwania rynku, osiągając rekordowe przychody 9,25 mld USD, napędzane segmentami „Client” i „Gaming”, a prognozy na Q4 zakładają dalszy wzrost do 9,3–9,9 mld USD. Firma zwiększa inwestycje w R&D i zdobywa kluczowe zamówienia w obszarze AI, pokazując, że strategia przynosi realne przychody, mimo lekkiego rozczarowania marżą brutto.
Na rynkach azjatycko-pacyficznych doszło dziś do szerokiej wyprzedaży akcji, będącej kontynuacją spadków z Wall Street. Inwestorzy reagują na narastające obawy o przewartościowanie spółek technologicznych oraz możliwe pogorszenie koniunktury gospodarczej.
Największe straty odnotowała Japonia, gdzie indeks Nikkei 225 spadł o 3%, a Topix zaliczył najgorszą sesję od ponad pół roku. Na czele przeceny znalazły się spółki technologiczne oraz SoftBank Group stracił około 10%, a presja sprzedażowa objęła również producentów półprzewodników.
W Korei Południowej indeks KOSPI zniżkował o 4,8%, głównie przez silne spadki Samsunga i SK Hynix. Skala przeceny była tak duża, że uruchomiono krótką przerwę w handlu kontraktami terminowymi.
W Hongkongu indeks Hang Seng spadł o 0,28%, natomiast Shanghai Composite w Chinach utrzymał się delikatnie na plusie (+0,05%) po decyzji Pekinu o złagodzeniu ceł na towary z USA, co chwilowo poprawiło nastroje inwestorów.
W Australii indeks S&P/ASX 200 obniżył się o 0,24%, podążając za globalnym trendem awersji do ryzyka i spadkiem popytu na aktywa związane z technologią.
Premier Chin Li Qiang ostrzegł, że rosnący protekcjonizm i jednostronne działania handlowe zaburzają globalny porządek gospodarczy, apelując o współpracę i obronę wolnego handlu w obliczu spowalniającego wzrostu. Jednocześnie Chiny zawiesiły na rok 24% taryfy na towary z USA, utrzymując 10% cła, co pomogło ograniczyć spadki na giełdach i złagodziło umocnienie jena.
W Chinach wskaźnik PMI spadł w październiku do 52,6, osiągając najniższy poziom od trzech miesięcy, ponieważ spadły zamówienia eksportowe, a zatrudnienie zmniejszyło się.
W tym samym czasie PBOC ustalił kurs referencyjny juana na poziomie 7,0901 za dolara, nieco mocniej od prognoz (7,1336), sygnalizując delikatne wsparcie dla chińskiej waluty
Kanada zwiększa prognozy deficytu, obniża prognozy wzrostu w tym roku.
Z Japonii napłynęły minutki z wrześniowego posiedzenia Banku Japonii, które potwierdziły ostrożne podejście do normalizacji polityki pieniężnej.
Indeks dolara (DXY) po raz pierwszy od 1 sierpnia przekroczył 100, osiągając 100,255, zyskując od 18 września 4,2%. Dolar umocnił się wobec większości głównych walut, m.in. +1% wobec NZD i +0,91% wobec GBP.
Ceny miedzi spadają już po 5 dzień na światowych rynkach.
Na rynku kryptowalut: Bitcoin znalazł się pod silną presją i spadł do psychologicznego poziomu 100 000 USD. Ethereum również doświadczyło znaczącej korekty, tracąc blisko 8% wartości i oscylując wokół poziomu 3 200 USD. Te spadki są częścią szerszej korekty aktywów ryzykownych, wywołanej obawami o rosnące ryzyko na rynkach oraz jastrzębią polityką Rezerwy Federalnej (Fed), która zwiększa niepewność i skłania inwestorów do realizacji zysków.
