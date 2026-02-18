Przegląd rynkowy: europejskie indeksy wyznaczają nowe szczyty 🚀

-
Europejskie giełdy kontynuowały mocne wzrosty, wynosząc główne indeksy na nowe maksima, wspierane przez optymizm wokół wyników spółek, spadającą inflację oraz rotację kapitału w kierunku sektorów cyklicznych.
- Indeks Stoxx Europe 600 zyskuje 0,60% do 626 punktów na nowych rekordowych poziomach, napędzany przede wszystkim przez spółki z branży obronnej i bankowej.
- W Wielkiej Brytanii indeks US100 (FTSE 100) osiągnął nowe rekordy zyskując 0,92% po tym, jak inflacja spowolniła do około 3,0%, najniższego poziomu od niemal roku. Odczyt ten wzmocnił oczekiwania, że Bank Anglii może wkrótce rozpocząć obniżki stóp procentowych.
- Spółki z sektora obronnego były jednymi z głównych motorów dzisiejszej hossy. Akcje BAE Systems (BA.UK) zyskują 3,50% po publikacji rekordowych zysków oraz informacji o ogromnym portfelu zamówień.
- Nowe maksima osiągnął także Rolls-Royce (RR.UK), zyskując 2,70% oraz wspierając wzrosty UK100. Inwestorzy premiują spółki powiązane z sektorem lotniczym i obronnym.
- Poza sektorem obronnym odbicie zanotowały także spółki bankowe i finansowe, co wsparło szeroki ruch wzrostowy w Europie po wcześniejszej presji na sektor. Do wzrostów przyczyniły się również spółki surowcowe i energetyczne.
- Członek zarządu EBC Piero Cipollone podkreślił postępy w pracach nad cyfrowym euro, które ma chronić rolę europejskich banków w systemie płatniczym oraz wzmocnić lokalną infrastrukturę płatniczą wobec globalnych sieci kartowych.
- Euro osłabiło się umiarkowanie po doniesieniach, że prezes EBC Christine Lagarde może ustąpić ze stanowiska przed upływem swojej kadencji, co wprowadziło pewien element niepewności.
- W centrum uwagi inwestorów pozostają również wydarzenia geopolityczne, w tym rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją oraz negocjacje USA–Iran dotyczące programu nuklearnego, które wpływają na ogólne tło ryzyka makroekonomicznego.
Wielka Brytania dane makroekonomiczne
- Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii spadła w styczniu do 3,0% (z 3,4% w grudniu), osiągając najniższy poziom od niemal roku i łagodząc presję kosztów życia.
- Inflacja bazowa (z wyłączeniem najbardziej zmiennych komponentów) również wyhamowała, co wzmocniło oczekiwania, że Bank Anglii może rozpocząć obniżki stóp procentowych już w marcu 2026 r. Rynki wyceniają obecnie prawdopodobieństwo takiego ruchu na około 90%.
- Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do około 5,2%, najwyższego poziomu od pięciu lat, co dodatkowo wzmacnia argumenty za łagodzeniem polityki monetarnej.
- Inwestorzy zakładają obecnie pierwszą obniżkę stóp BoE w 2026 r., z możliwością kolejnych cięć, jeśli proces dezinflacji będzie kontynuowany.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.