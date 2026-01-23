Przegląd rynkowy: PMI kształtuje europejskie rynki🚨

Koniec tygodnia na europejskich giełdach upływa głównie na czerwono. Kontrakty na większość indeksów notują niewielkie spadki: francuski FRA40 traci 0,1%, hiszpański SPA35 cofa się o 0,2%, podobnie jak włoski ITA40. Na drugim biegunie znajdują się kontrakty na niemiecki DE40 , który rośnie o 0,2%, oraz brytyjski UK100 notujący delikatny wzrost.

Dziś w Europie opublikowano szereg istotnych danych gospodarczych, a najważniejsze gospodarki kontynentu oraz cała strefa euro przedstawiły wstępne wskaźniki PMI.

Francja: Aktywność prywatnego sektora spadła w styczniu do 48,6 pkt PMI Composite, głównie z powodu słabych usług (47,9 pkt), choć produkcja przemysłowa wzrosła do 51 pkt, a zaufanie biznesowe osiągnęło najwyższy poziom od 16 miesięcy.

Niemcy: Aktywność biznesowa wzrosła w styczniu do 52,5 pkt PMI Composite, napędzana usługami (53,3 pkt) i odbiciem w przemyśle (48,7 pkt), przy rosnących nowych zamówieniach, choć zatrudnienie spadło, a koszty i ceny produkcji wzrosły.

Strefa euro: Aktywność prywatnego sektora kontynuowała ekspansję w styczniu, z PMI Composite powyżej 50 pkt, napędzana przez usługi (51,9 pkt) i produkcję (49,4 pkt), przy wzroście zaufania biznesowego, mimo spadku zatrudnienia i nasilających się presji kosztowych.

Wielka Brytania: Aktywność prywatnego sektora przyspieszyła w styczniu do 53,9 pkt PMI Composite, napędzana głównie przez usługi (54,3 pkt) i produkcję (51,6 pkt), przy rosnącym napływie nowych zamówień, mimo że firmy wciąż ograniczały zatrudnienie i odczuwały presję kosztową.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wzrosła w grudniu o 0,4% m/m, zaskakując rynek na plus, głównie dzięki silnej sprzedaży online, co może sygnalizować poprawę nastrojów konsumentów. Rok do roku sprzedaż była wyższa o 2,5% (najmocniej od kwietnia), choć mimo tego IV kwartał pozostaje słaby, a poziomy sprzedaży nadal są poniżej tych sprzed pandemii.

Rząd Francji przetrwał wotum nieufności wobec budżetu 2026, a premier planuje przepchnąć jego wydatkową część przy użyciu artykułu 49.3 konstytucji.

Na rynku metali szlachetnych panują mieszane nastroje. Złoto traci około 0,2% i oscyluje wokół poziomu 4920 USD za uncję, natomiast srebro rośnie o około 3% i testuje poziom 99 USD za uncję.

Na rynku kryptowalut również przeważają mieszane nastroje. Bitcoin spada nieznacznie o 0,1%, a Ethereum o 0,2%.