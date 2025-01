Przemówienia członków Fed: Inflacja coraz bliżej celu, choć polityka fiskalna stanowi zagadkę

Oto skrót najważniejszych punktów z wypowiedzi Goolsbee i Williamsa z Fed, z perspektywy inflacji i przyszłych ruchów stóp procentowych:

Austan Goolsbee:

Zobowiązanie do 2% inflacji: Fed jest zdeterminowany, aby osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 2%.

Spadek inflacji dzięki łańcuchom dostaw: Poprawa w łańcuchach dostaw pomogła obniżyć inflację bez negatywnego wpływu na rynek pracy.

Inflacja PCE blisko celu: Inflacja mierzona wskaźnikiem PCE od 6 miesięcy utrzymuje się blisko 2%.

Wpływ polityki fiskalnej na inflację: Działania rządu (polityka fiskalna) mogą wpłynąć na inflację i będą brane pod uwagę przez Fed.

John Williams:

Oczekiwanie na spadek inflacji do 2%: Williams przewiduje, że inflacja będzie spadać do 2% w nadchodzących latach.

Obniżki stóp procentowych a równowaga podaży i popytu: Wcześniejsze obniżki stóp były możliwe dzięki poprawie równowagi między podażą a popytem.

Polityka monetarna zależna od danych: Decyzje dotyczące stóp procentowych będą podejmowane na podstawie napływających danych ekonomicznych.

Niepewność związana z polityką rządu: Działania rządu stanowią główne źródło niepewności dla przyszłej polityki monetarnej.

Obaj przedstawiciele Fed sygnalizują determinację w dążeniu do celu inflacyjnego 2%. Goolsbee podkreśla rolę czynników podażowych w dotychczasowym spadku inflacji, natomiast Williams wskazuje na zależność przyszłych decyzji o stopach procentowych od danych ekonomicznych i polityki rządu. Można wnioskować, że Fed będzie uważnie monitorował dane i w zależności od ich rozwoju oraz działań rządu, będzie podejmował decyzje dotyczące stóp procentowych, dążąc do stabilizacji inflacji na poziomie 2%. Warto wspomnieć, że Golsbee wypada dosyć gołębio i widzi potencjał na dalsze obniżki. Z kolei od strony Williamsa można usłyszeć wiele niepewności, w szczególności w stosunku do przyszłej polityki fiskalnej.

Warto zwrócić uwagę na spory zwrot w sytuacji dolarowej. EURUSD zaczął wyraźnie tracić od początku sesji amerykańskiej i osiągnął lokalny dołek w okolicach godziny 17:30 CET, kiedy to pojawiły się informacje na temat osiągnięcia porozumienia dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Obecnie EURUSD pozostaje poniżej 1,0300.