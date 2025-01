Pszenica zyskuje 3%, osiągając najwyższy poziom od połowy grudnia, a USDIDX oddaje początkowe wzrosty 📈

Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Chicago Board of Trade (WHEAT) wzrosły dziś o ponad 3%, osiągając poziomy niewidziane od 12 grudnia 2024 roku. Nowy prezydent USA Trump zasygnalizował mniej agresywne podejście do taryf celnych, opóźniając ich wdrożenie w celu przeglądu obecnych umów handlowych i polityki z Chinami. Dolar amerykański osłabia się dzisiaj po silniejszej pierwszej części dnia. Ma to również pozytywny wpływ na ceny amerykańskich towarów rolnych.

Dane Commitment of Traders wskazują, że fundusze spekulacyjne zwiększyły swoją pozycję krótką netto w kontraktach terminowych i opcjach na pszenicę w Chicago o 5 756 kontraktów do prawie 95 tys. kontraktów według stanu na wtorek.

Raport sprzedaży eksportowej z ostatniego czwartku wykazał sprzedaż pszenicy w tygodniu do 9 stycznia na poziomie prawie 514 MT, co daje łączną sprzedaż i dostawy na poziomie 17,705 MMT. Stanowi to 77% prognozy USDA, znacznie poniżej średniego tempa sprzedaży wynoszącego 85%.

Raport CoT (stan na 14 stycznia)

Według ostatniego raportu Commitment of Traders, tak zwani Commercials (producenci, przetwórcy, użytkownicy, handlowcy itp.) posiadali pozycje długie netto w wysokości 13 tys. kontraktów na pszenicę na CBOT, potencjalnie oczekując możliwych wzrostów cen lub realizując strategie zabezpieczające. Z drugiej strony, Managed Money (duzi spekulanci towarowi) utrzymywali pozycję krótką netto na poziomie prawie -94 tys. kontraktów, co sugeruje bardziej niedźwiedzią perspektywę. Istotne zmiany tygodniowe obejmowały zmniejszenie pozycji Commercials o ponad 7 tys. kontraktów oraz zwiększenie pozycji krótkiej netto Managed Money o prawie 4 tys. kontraktów.

Pozycje długie Producentów/Handlowców: Spadek o 7 005 kontraktów

Pozycje krótkie Managed Money: Wzrost o 3 855 kontraktów

Pozycje długie Swap Dealers: Wzrost o 5 864 kontraktów

Na ten moment rynek pszenicy na CBOT nie jest silnie skoncentrowany, choć występuje lekka przewaga wśród kilku traderów po stronie krótkiej, co może wpływać na trendy cenowe. Niemniej jednak, duża (i rosnąca) pozycja krótka netto utrzymywana przez Managed Money może wywierać presję spadkową, przy czym popyt ze strony podmiotów komercyjnych jest solidny, a jeśli dolar amerykański będzie się osłabiał, fundamentalnie pszenica może próbować odwrócić trend spadkowy, rosnąc do 60 USD. W takim przypadku, dość duża pozycja krótka netto spekulantów może zakończyć się zaciśnięciem rynku (corner) i wymuszoną likwidacją krótkich pozycji (short squeeze).

Źródło: xStation5