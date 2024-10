PULS GPW: 11 bit studios ciąży na sentymencie do całego sektora gamingowego

Indeksy z lekkimi spadkami

11 bit studios z mocną przeceną po premierze Frostpunk 2

Trakcja podpisała nową umowę z PKP PLK

Dzisiejsza sesja przynosi lekkie spadki na głównych indeksach. WIG i WIG20 utrzymują się w okolicy ceny zamknięcia z poprzedniej sesji, natomiast mWIG40 traci -0,7%, a sWIG80 spada o 0,3%.

Najgorzej radzącym sobie segmentem są spółki gamingowe, które tracą dziś prawie 6%. Negatywny sentyment wokół sektora wywołała premiera Frostpunk 2, której przyjęcie przez graczy okazało się słabsze od oczekiwań. 11 bit studios spadło do najniższych wartości od 2020 r., a przeceny dotknęły także pozostałych twórców gier, z CD Projektem na czele, który spada dziś o prawie 4%.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) walczą o utrzymanie się w sferze konsolidacji powyżej pułapu 2295 pkt. Próba zbliżenia się do górnego ograniczenia strefy (na poziomie 2380 pkt.) została zatrzymana w okolicy 2350 pkt. na oporze wyznaczonym przez 50-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą (EMA50 - żółta linia na wykresie). Cofnięcie poniżej 2300 pkt. dalej jest możliwe, jednak w przypadku zejścia poniżej tego poziomu należy raczej spodziewać się szybkiego powrotu do sfery konsolidacji. Przestrzeń do mocniejszych przecen otworzyłoby dopiero przełamanie lokalnych dołków na poziomie 2230 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: