PULS GPW: 11bit studios z prawie 20% przeceną po informacji o potencjalnym odpisie nowej produkcji

Spadki na polskich indeksach

11bit studios z potencjalnym odpisem swojego projektu

PCF Group ogranicza zespół deweloperski do projektu Bifrost

PKN Orlen wstrzymuje projekt Olefiny III

Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie mija pod znakiem spadków. Główne indeksy zbliżają się do zamknięcia dnia na minusie, przy czym najgorzej radzi sobie WIG20, który spada o ok. 1%. Spadki indeksu prowadzi przede wszystkim Orlen, który traci dziś po informacji o wstrzymaniu projektu inwestycyjnego Olefiny III. Kiepsko radzą sobie także banki, które pozostają w czołówce najmocniej tracących spółek z indeksu. Na drugim biegunie wzrosty notuje JSW (+1,7%), a także Dino (+1,4%). Lekką korektę spadków notuje także Cyfrowy Polsat, który wczoraj tracił po kolejnych doniesieniach dotyczących głównych akcjonariuszy.

Wśród sektorów dominuje dziś negatywny sentyment do energetyki, co przede wszystkim spowodowane jest dominującym udziałem w sektorze PKN Orlen. Drugim najsłabszym segmentem rynku są finanse, gdzie spadki sięgnęły 0,9%. Z drugiej strony na sektorze podstawowych dóbr kosnumenckich widać prawie 1% wzrost. Lekko odbijają także usługi użyteczności publicznej.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wzrosty na kontrakcie indeksu WIG20 (W20) wstrzymały się w tym tygodniu, testując 2295 pkt. jako nowy poziom wsparcia. Jeżeli notowaniom się to uda, prawdopodobnie kontrakt wróci do stabilnego kanału 2295-2380 pkt. Jednocześnie wybicie oporu na poziomie 2340 pkt. stworzy podwaliny pod potencjalny ruch o zasięgu nawet do 2400 pkt wobec wybicia formacji chorągiewki w krótkim terminie. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: