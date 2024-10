PULS GPW: ABB Santander Polska ściąga notowania banków do najniższego poziomu od połowy sierpnia

Kontyunuacja korekty na indeksach

Agencja ratingowa Fitch podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce

Banco Santander sprzedaje 5,2% udziałów w Santander Bank Polska

Ryvu Therapeutics prezentuje z większą stratą od oczekiwań

Polskie indeksy kontynuują spadki, obciążone przede wszystkim sektorem finansowym. Wczorajsza informacja o transakcji ABB na akcjach Santander Polska pogłębiła spadki, jakie widzimy od początku tego miesiąca. Subindeks WIG-Banki traci dziś ponad -2,5%, a od początku września traci ponad 6%.

Negatywny sentyment odbija się także na notowaniach innych banków, które najmocniej ciążą dziś na notowaniach indeksu WIG20. Poza Santanderem mocne spadki notuje także PKO (-2,6%), Alior Bank (-1,7%) oraz mBank (-1,7%). Cały indeks traci dziś ok. -1,4%.

Agencja Fitch podwyższyła dziś prognozy odnośnie wzrostu PKB w Polsce. W 2024 r. prognozuje wzrost w wysokości 3% (wobec 2,8% wcześniejszej prognozy), a w 2025 r. przewiduje 3,6% (wobec 3,4% wcześniejszej prognozy).

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) spadły poniżej wsparcia na poziomie 2295 pkt., co otworzyło drogę do spadków w stronę 2200 pkt. Geometria rynku i formacja podwójnego szczytu w krótkim terminie wskazuje na zasięg spadków do ok. 2201 pkt. Pierwsze mocniejsze wsparcie wyznaczone przez wcześniejsze dołki wzmocnione przez lokalne dołki w lipcu i styczniu znajduje się na poziomie 2177 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Santander Bank Polska (SPL.PL) poinformował o udanej sprzedaży 5,2% akcji przez głównego akcjonariusza Banco Santander w transakcji ABB. Cena akcji ustalona została na poziomie 463 zł (ok. 8% dyskonto w stosunku do cent zamknięcia z poprzedniej sesji). W efekcie transakcji notowania banku nurkują dziś o prawie 9%. Banco Satnander zapoiwada, że dalej pozostaje długoterminowym akcjonariuszem większościowym oraz zobowiązał się do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych akcji (po transakcji wciąż posiada 62,2% udziałów w kapitale zakładowym) przez okres 180 dni po transakcji.

Ryvu Therapeutics (RVU.PL) zaprezentowało swoje wyniki za 2Q24. Spółka kontynuuje poprawę mocne tempo dynamiki sprzedaży. Przychody wzrosły w 2Q24 o 53,1% r/r do 23 mln zł. Wzrost ten przewyższył oczekiwania konsensusu zakładające osiągnięcie 22,5 mln zł. W ujęciu ostatnich 3 lat zarówno 2 kwartał, jak i 1 kwartał w 2024 r. przyniosły najwyższe przychody w 1H roku. W porónaniu do 2Q22 spółka ponad 3-krotnie zwiększyła swoją sprzedaż. Na poziomie operacyjnym spółka dalej osiąga ujemny wynik, co przekłada się na najwyższą stratę operacyjną od 2Q22 w wysokości -33 mln zł. Spółka po publikacji wyników traci dziś 0,8%.

WYNIKI 2Q24:

Przychody: 23 mln zł (+53,1% r/r); konsensus: 22,5 mln zł

EBITDA: -30,1 mln zł (rok wcześniej: -28,9 mln zł) ; konsensus: -26,1 mln zł

EBIT: -32,8 mln zł (rok wcześniej: -31,6 mln zł); konsensus: -29,1 mln zł

Zysk netto j.d.: -30,4 mln zł (rok wcześniej : -28,5 mln zł) konsensus: -27,1 mln zł