10:52 · 2 października 2025

PULS GPW: Apetyt na ryzyko rozpędza WIG20

Dzisiejsza sesja na GPW  rozpoczęła się od wzrostów. Indeks WIG20 rośnie o ponad 0,6% na otwarciu, co wpisuje się w szerszy pozytywny obraz rynków finansowych na początku dnia. Inwestorzy, mimo ryzyk geopolitycznych i politycznych, pozostają dziś w dobrych nastrojach.

Dobry sentyment widoczny jest również na globalnych rynkach akcji, które kontynuują odbicie. Optymizm utrzymuje się mimo paraliżu administracyjnego w Stanach Zjednoczonych spowodowanego brakiem porozumienia budżetowego. Duże wzrosty widoczne są dziś na rynku kryptowalut, które z reguły sygnalizują postawę „risk-on”, dodatkowo wspierają rynki wschodzące, w tym Polskę.

 

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Na warszawskim parkiecie najlepiej radzą sobie dziś spółki z sektora górniczego i finansowego, które wspierają notowania indeksu WIG20. Po przeciwnej stronie rynku znajdują się przedstawiciele branży tekstylnej, które znajdują się pod presją. 

Dane Makroekonomiczne

Z punktu widzenia kalendarza makroekonomicznego inwestorzy liczyli dziś na dane z USA. W tym jobless claims czy raport o zamówieniach trwałych. Jednak ze względu na zamknięcie administracji federalnej publikacje te najprawdopodobniej nie zostaną przedstawione, co ogranicza ilość nowych impulsów płynących zza oceanu.

W20 (D1)

 

Źródło: xStation5
Cena na wykresie w wybiła się ponad średnią EMA50. Przełamanie tej średniej ruchomej wskazuje, że kupujący odzyskują przewagę i mogą próbować budować dalszy ruch wzrostowy.
Jeżeli kurs utrzyma się powyżej obecnego poziomu oporu, scenariusz bazowy zakłada możliwość testu kolejnych, relatywnie słabszych stref oporu technicznego. W takim wypadku otwiera się droga w kierunku psychologicznej bariery 3000 punktów, która pozostaje średnioterminowym celem dla kupujących.

Wiadomości ze spółek

CCC (CCC.PL) - Grupa opublikowała wyniki. W drugim kwartale 2025 osiągnęła ona 465 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o ponad 14% rok do roku. Przychody wzrosły w tym okresie o 11%  rok do roku do 2,9 mld zł. Okazało się to jednak poniżej oczekiwań inwestorów w wyniku czego spółka traci ponad 5% na otwarciu.


11 bit Studios (11B.PL) - Spółka przesunęła datę premiery gry Moonlighter 2 na 19 listopada 2025 r. Kurs traci 1,2%. 

Apator (APT.PL) - prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce zależnej Apatora, postępowanie antymonopolowe. Spółka traci 4% wyceny. 
 

3 października 2025, 19:45

