DE40: Wzrosty w Europie

Dzisiejsza sesja w Europie przebiega w wyjątkowo dobrych nastrojach. Inwestorzy praktycznie na wszystkich głównych parkietach widzą zielone tablice, a indeksy notują wyraźne zwyżki. Największe wzrosty widzimy na DAX oraz AEX z wzrostami powyzej 0,6%. Słabiej radzi sobie FSTE 100 oraz ATX20 ze spadkami rzędu 0,15%.

Kupującym nie przeszkadzają ani napięcia geopolityczne, ani przedłużający się tzw. “government shutdown” w Stanach Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, część inwestorów odczytuje kłopoty fiskalne USA jako czynnik zwiększający presję na Rezerwę Federalną, aby przyspieszyła cięcia stóp procentowych. To dodatkowo napędza apetyt na ryzyko w Europie i Azji.

Źródło: Bloomberg Finance LpNiemiecki Indeks dziś z niecodziennymi wzrostami. Najbardziej zwyżkuje przemysł i IT. Nieco w dół natomiast spółki użyteczności publicznej.





Dane Markoekonomiczne

W tle dzisiejszych notowań ważną rolę odgrywają dane makro. Z powodu shutdownu w USA nie zostanie opublikowany raport o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych ani dane o zamówieniach dóbr trwałych.

Bez zakłóceń odbywają się publikacje danych z Europy. Dane Eurostatu pokazały wzrost stopy bezrobocia w strefie euro z 6,2% do 6,3%.

O godzinie 13:00 rynek czeka także na raport Challengera dotyczący planowanych zwolnień i zatrudnienia w USA, który może być czynikiem dla dodatkowej zmienności na rynkach.

DE40 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie widać, że kupujący z impetem przełamali strefę oporu na FIBO 23.6 i obecnie zatrzymali się na ostatniej strefie wsparcia dzielącej kurs od ATH. Przełamanie oporu w okolicach 24530 może skutkować przetestowaniem okolic ATH, odbicie się od poru oznaczać na prawdopodobniej będzie powrót do konsolidacji pomiędzy 24500 a 23500.



Wiadomości ze spółek:

Siemens (SIE.DE) — Niemiecki gigant rośnie o ponad 2% po zapowiedzi “spin-offu” swojej spółki zależnej (Siemens Healthineers).

Rational (RAA.DE) — Spółka rośnie o 3% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego, z nową celą dolceową 1035 euro.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) — Duński potentat branży farmaceutycznej, rośnie o ponad 2% po tym jak bank inwestycyjny podniósł rekomendacje dla akcji spółki.

