DE40: Wzrosty w Europie

Dzisiejsza sesja w Europie przebiega w wyjątkowo dobrych nastrojach. Inwestorzy praktycznie na wszystkich głównych parkietach widzą zielone tablice, a indeksy notują wyraźne zwyżki. Największe wzrosty widzimy na DAX oraz AEX z wzrostami powyzej 0,6%. Słabiej radzi sobie FSTE 100 oraz ATX20 ze spadkami rzędu 0,15%.
Kupującym nie przeszkadzają ani napięcia geopolityczne, ani przedłużający się tzw. “government shutdown” w Stanach Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, część inwestorów odczytuje kłopoty fiskalne USA jako czynnik zwiększający presję na Rezerwę Federalną, aby przyspieszyła cięcia stóp procentowych. To dodatkowo napędza apetyt na ryzyko w Europie i Azji.
Źródło: Bloomberg Finance LpNiemiecki Indeks dziś z niecodziennymi wzrostami. Najbardziej zwyżkuje przemysł i IT. Nieco w dół natomiast spółki użyteczności publicznej.
Dane Markoekonomiczne
W tle dzisiejszych notowań ważną rolę odgrywają dane makro. Z powodu shutdownu w USA nie zostanie opublikowany raport o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych ani dane o zamówieniach dóbr trwałych.
- Bez zakłóceń odbywają się publikacje danych z Europy. Dane Eurostatu pokazały wzrost stopy bezrobocia w strefie euro z 6,2% do 6,3%.
- O godzinie 13:00 rynek czeka także na raport Challengera dotyczący planowanych zwolnień i zatrudnienia w USA, który może być czynikiem dla dodatkowej zmienności na rynkach.
DE40 (D1)
Na wykresie widać, że kupujący z impetem przełamali strefę oporu na FIBO 23.6 i obecnie zatrzymali się na ostatniej strefie wsparcia dzielącej kurs od ATH. Przełamanie oporu w okolicach 24530 może skutkować przetestowaniem okolic ATH, odbicie się od poru oznaczać na prawdopodobniej będzie powrót do konsolidacji pomiędzy 24500 a 23500.
Wiadomości ze spółek:
Siemens (SIE.DE) — Niemiecki gigant rośnie o ponad 2% po zapowiedzi “spin-offu” swojej spółki zależnej (Siemens Healthineers).
Rational (RAA.DE) — Spółka rośnie o 3% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego, z nową celą dolceową 1035 euro.
Novo Nordisk (NOVOB.DK) — Duński potentat branży farmaceutycznej, rośnie o ponad 2% po tym jak bank inwestycyjny podniósł rekomendacje dla akcji spółki.
Podsumowanie Dnia: US2000 dominuje wzrosty na Wall Street 📈Słabszy dolar wspiera metale i crypto
Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈
Pekin sygnalizuje gotowość do rekordowych inwestycji w USA 🗽
Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.