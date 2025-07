PULS GPW: Asbis z rekordowymi czerwcowymi przychodami, Rainbow utrzymuje wzrostowe dane sprzedażowe oferty Lato 2025

Przeceny na głównych indeksach

Cyfrowy Polsat z nowym prezesem

Asbis zyskuje na fali mocnych wyników

Dzisiejsza sesja przemija w kiepskich nastrojach na warszawskim parkiecie. Większość głównych indeksów notuje dziś spadki. Najgorzej radzi sobie WIG20, który spada o ponad 1%. Szeroki indeks traci ok. 0,8%. mWIG40 spada o 0,6%, a jedynie sWIG80 utrzymuje dziś poziomy z wczorajszego zamknięcia.

W indeksie polskich blue chipów najsłabiej radzi sobie CD Projekt, któy traci prawie 4%. Spadkom opiera się LPP oraz Budimex, które rosną o ponad 1%. Dobre nastroje panują także na notowaniach Pepco (+1%) oraz Żabki (+0,9%).

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) wymazują zasięg wybicia z wczoraj i zbliża się do strefy domknięcia luki cenowej po mocnym wzroście z piątkowej sesji. Zatrzymanie spadków przed strefą 2870 pkt pozwoliłoby na utrzymanie pozytywnego momentum i otworzyłoby drogę bykom do dalszego przejmowania inicjatywy. Dzisiejsze spadki poniżej 2900 pkt zostały cofnięte, co dodatkowo podpiera potencjał do powrotu do wzrostów. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: