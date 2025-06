PULS GPW: Banki spadają na fali obaw o podatek od nadzwyczajnych zysków

Pure Biologics (PUR.PL)

poinformowało o podtrzymaniu decyzji Agencji Badań Medycznych (ABM) odnośnie rozwiązania umów o dofinansowanie projektów spółki. Pierwsza informacja o takiej decyzji pojawiła się 22 kwietnia (notowania spółki zareagowały na to ponad 9% spadkiem. Pure Biologics zwracała wtedy uwagę na to, że powód rozwiązania umów, jakim było zbycie praw autorskich i majątkowych, nie był zgodny ze stanem faktycznym i zapowiadała wyjaśnienie sprawy. Mimo to dziś potwierdzono, że ABM podtrzymuje swoją decyzję, argumentując ją brakiem kontynuacji realizacji projektu oraz zagrożeniem utratą płynności spółki, co jest zgodne z komunikatami publikowanymi przez spółkę z końca maja. W efekcie, w terminie do 14 dni Pure Biologics zobowiązane jest do zwrotu łącznie ok. 1,9 mln zł (wraz z odsetkami). Notowania spółki od początku roku spadły o ok. 72%.