PULS GPW: Budimex i Pepco utrzymują WIG20 na lokalnych szczytach

Sesja na warszawskim parkiecie otworzyła się w dobrych nastrojach. Jest to szczególnie interesujące, że dziś wzrosty na GPW obserwować można pomimo umiarkowanego pesymizmu na resztach indeksów Europy, co zwykle wystarczy, by zdusić wzrosty na indeksach. Kontrakty na WIG20 rosną dziś o ok. 0,8% i utrzymują się nico ponad poziomu 3000 punktów.

Pozytywny sentyment na GPW ma dziś źródło wewnętrzne, głównie są to informacje ze spółek. Jednak nie bez znaczenia są też komentarze Przemysława Litwiniuka, który wskazuje na możliwość kolejnej obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Komentarz ten jednak nie wywiera presji na złotego, który umacnia się wobec głównych walut.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Wzrosty można dziś obserwować na praktycznie całym przekroju WIGu20, szczególnie dobrze radzi sobie jednak przemysł. W tyle zostają spółki energetyczne i górnicze.

WIG20 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie można obserwować o ostatnich miesiącach formowanie się formacji podwójnego szczytu. Bazowym scenariuszem jest odbicie się kursu od poziomu 3040 i strefy oporu FIBO 0 oraz korekta w okolice 2840 punktów gdzie za silne wsparcie będzie służyć poziom FIBO 23.6. Jeśli kupujący chcą zanegować ten scenariusz muszą wybić się i utrzymać kurs powyżej poziomu 3050. Dodatkowo na niekorzyść kupujących działa podwyższony RSI(14) sygnalizujący wykupienie.



Wiadomości ze spółek:

Budimex (BDX.PL) - Spółka budowlana opublikowała dziś swoje wyniki za Q3 oraz przedstawiła prognozy. Po trzech kwartałach 2025 roku Budimex może się pochwalić przychodami na poziomie 6,41 miliardów złotych, z czego 441 milionów zysku netto. Co szczególnie pozytywnie zaskoczyło inwestorów to portfolio kontraktów. Spółka deklaruje zakończenie roku z dodatkowymi kontraktami o wartości 8 miliardów złotych oraz całym portfelem zamówień na poziomie 18 miliardów złotych. Spółka rośnie o prawie 4%.

Pepco (PCO.PL) - Akcje sieci sklepów rosną dziś na otwarciu o 2%. Jest to spowodowane dużym skupem akcji własnych o wartości 50 milionów Euro.

Orlen (PKN.PL) - Spółka poinformowała o otrzymaniu 3,5 miliarda złotych z KPO na rozwój morskich farm wiatrowych. Kurs rośnie o 0,5%.

Mostostal (MSW.PL) — Spółka szacuje, że przychód po Q3FY2025 osiągnie ponad 1 miliard złotych i 3 miliony zysku. Kurs traci 0,5%.

Żabka (ZAB.PL) - Sieć sklepów publikuje dziś swoje wyniki po zakończeniu sesji. Konsensus Bloomberg-a wskazuje na oczekiwany przychód na poziomie 7,4 miliarda złotych oraz ponad 400 milionów zysku przy wzroście sprzedaży na poziomie 5,48%. Spółka rośnie na dzisiejszej sesji o nieco ponad 1%.

CCC (CCC.PL) - Kolejny fundusz krótkiej sprzedaży redukuje swoją pozycję na akcjach spółki obuwniczej. Cena akcji rośnie o ok. 1%.

