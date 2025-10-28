Wykres dnia - WHEAT (28.10.2025)

Ceny pszenicy odnotowały w tym tygodniu krótkotrwały wzrost po tym, jak na rynku pojawiły się pogłoski, że Chiny rozważają zakup amerykańskich dostaw pszenicy — prawdopodobnie jednej partii pszenicy białej. Sama plotka wystarczyła, by podbić notowania kontraktów terminowych, choć analitycy szybko zakwestionowali jej wiarygodność.

Jak dotąd nie pojawiło się żadne oficjalne potwierdzenie , a ponieważ USDA nie publikuje obecnie raportów o dużych transakcjach („flash sales”) z powodu zamknięcia rządu , rynek pozostaje w niepewności. Dodatkowo, z tego samego powodu brakuje danych z raportu Commitment of Traders (CFTC) .

, a ponieważ , rynek pozostaje w niepewności. Dodatkowo, z tego samego powodu . W szerszym ujęciu rynku zbóż uwaga inwestorów przeniosła się na kwestie geopolityczne , po informacji, że prezydent Donald Trump spotka się w czwartek z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem , podczas swojej azjatyckiej podróży. Traderzy postrzegają to jako potencjalny punkt zwrotny , a może nawet początek odwilży w relacjach handlowych USA–Chiny .

, po informacji, że , podczas swojej azjatyckiej podróży. Traderzy postrzegają to jako , a może nawet początek . Optymiści liczą, że rozmowy mogą otworzyć drogę do wznowienia chińskiego popytu na amerykańską soję, a z czasem także na pszenicę. Wielu jednak pozostaje sceptycznych — jak zauważyła Price Futures Group, „napięcia na linii USA–Chiny wydają się pogłębiać, a nie maleć.”

Ostatnie dane USDA (opublikowane przed wstrzymaniem raportów) pokazały, że eksport pszenicy wyniósł 258 543 tony w tygodniu zakończonym 23 października — to spadek o 47,6% w porównaniu z tygodniem wcześniejszym i o 12% mniej niż rok temu. Największymi odbiorcami były Korea Południowa (109 639 ton), Wietnam (46 079 ton) oraz Japonia (33 899 ton).

Pomimo tygodniowego spadku, skumulowany eksport pszenicy w sezonie 2025/26 wynosi 11,46 mln ton, co oznacza wzrost o 19,4% rok do roku, sygnalizując, że długoterminowy obraz eksportu pozostaje pozytywny dla cen amerykańskiej pszenicy. Choć postęp w walce z inflacją zatrzymał się, Fed może przyjąć bardziej „gołębie” stanowisko do końca roku, co w konsekwencji mogłoby osłabić dolara — a tym samym stanowić wsparcie dla surowców notowanych w USD, takich jak zboża.

Sytuacja w globalnych uprawach pszenicy

Francja: Zasiewy pszenicy osiągnęły 57% na dzień 20 października — to wzrost o 30 punktów procentowych w zaledwie tydzień (dane: FranceAgriMer).

Turcja: Krajowy urząd statystyczny obniżył prognozę produkcji pszenicy na 2025 rok do 17,9 mln ton, czyli o 1,7 mln ton mniej niż w poprzednim szacunku.

Argentyna: Giełda Zbożowa w Buenos Aires poinformowała, że zbiory pszenicy są ukończone w 5%, co sygnalizuje początek kolejnego sezonu wrażliwego na warunki pogodowe w Ameryce Południowej.

Rynek pszenicy pozostaje zawieszony między plotkami a realnymi fundamentami. Traderzy koncentrują się obecnie na trzech kluczowych wątkach:

Czy rzekome zainteresowanie Chin zakupem zboz zUSA przerodzi się w realny popyt, Wynik szczytu Trump–Xi, Szersze zmiany w polityce monetarnej USA oraz trendzie dolara.

WHEAT (interwał D1)

Pszenica odbija z wieloletnich minimów, przebijając strefę oporu EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5