⏬Złoto traci ponad 2%

Korekta Złota Pogłębia Się: Cena złota spadła o ponad 2%, testując 3900 USD za uncję, a 7-dniowa korekta przekracza już 11%, przewyższając skalą spadki z kwietnia/maja.
Ogromne Odpływy z ETF-ów: Spadek jest wzmocniony znaczną realizacją zysków, w tym największym jednodniowym odpływem z funduszu GLD ETF od kwietnia, co oznacza czwarty z rzędu dzień odpływów.
Czynniki Rynkowe: Wyprzedaż jest przypisywana poprawie nastrojów na rynkach oraz wyprzedaży w oczekiwaniu na umowę handlową między USA a Chinami i zbliżającą się decyzję Fed w sprawie stóp procentowych.
Spadki złota są dzisiaj kontynuowane i skala korekty wykracza już ponad korektę z kwietnia i maja tego roku. Obecnie poziom korekty jest porównywalny do spadku z 2022 roku, natomiast wtedy ruch spadkowy rozciągnięty był na wiele miesięcy. Obecnie ruch spadkowy trwa dokładnie 7 dni.
Spadki od początku korekty przekraczają już 11%, natomiast wzrost w październiku został zredukowany z 13% do poziomu zaledwie 1,5%. Oznacza to, że październik może być pierwszy od lipca miesiącem spadkowym, jeśli korekta przedłuży się do poziomu 3857 USD za uncję. Warto też zauważyć, że wyprzedaż w lipcu była minimalna i sięgnęła mniej niż pół procenta. Większa korekta miała miejsce w okresie listopad-grudzień 2024, kiedy to łącznie złoto cofnęło się o ponad 4%.
Wyprzedaż na rynku złota motywowana jest poprawą nastrojów na rynkach oraz realizacją zysków. COMEX dokonał ostatnio podniesienia marży potrzebnej do utrzymania pozycji o ok. 5%, natomiast srebra na poziomie 8%. Za COMEXem w ślad poszły giełdy kontraktów terminowych w Japonii oraz Indiach. Widać, że na realizację zysków zdecydowali się również inwestorzy posiadający pozycje w funduszach ETF. Fundusze wyprzedają złoto najsilniej od kwietnia i maja, patrząc na wszystkie fundusze, natomiast największy fundusz ETF złota na świecie, czyli amerykański SDPR Gold Shares (GLD.US) doświadczył największego dziennego odpływu od kwietnia, a jednocześnie był to jeden z największych odpływów od lat. GLD doświadcza już 4 z rzędu odpływu środków.
Gold temporarily retreated below $3,900 per ounce today, breaching the 38.2% Fibonacci retracement and approaching support at the 50.0% retracement of the last major uptrend. The scale of the correction exceeds what we observed in April and May.
