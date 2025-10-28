⏬Złoto traci ponad 2%

Czynniki Rynkowe: Wyprzedaż jest przypisywana poprawie nastrojów na rynkach oraz wyprzedaży w oczekiwaniu na umowę handlową między USA a Chinami i zbliżającą się decyzję Fed w sprawie stóp procentowych .

Ogromne Odpływy z ETF-ów: Spadek jest wzmocniony znaczną realizacją zysków , w tym największym jednodniowym odpływem z funduszu GLD ETF od kwietnia, co oznacza czwarty z rzędu dzień odpływów.

Korekta Złota Pogłębia Się: Cena złota spadła o ponad 2% , testując 3900 USD za uncję , a 7-dniowa korekta przekracza już 11% , przewyższając skalą spadki z kwietnia/maja.

Spadki złota są dzisiaj kontynuowane i skala korekty wykracza już ponad korektę z kwietnia i maja tego roku. Obecnie poziom korekty jest porównywalny do spadku z 2022 roku, natomiast wtedy ruch spadkowy rozciągnięty był na wiele miesięcy. Obecnie ruch spadkowy trwa dokładnie 7 dni.

Spadki od początku korekty przekraczają już 11%, natomiast wzrost w październiku został zredukowany z 13% do poziomu zaledwie 1,5%. Oznacza to, że październik może być pierwszy od lipca miesiącem spadkowym, jeśli korekta przedłuży się do poziomu 3857 USD za uncję. Warto też zauważyć, że wyprzedaż w lipcu była minimalna i sięgnęła mniej niż pół procenta. Większa korekta miała miejsce w okresie listopad-grudzień 2024, kiedy to łącznie złoto cofnęło się o ponad 4%.

Złoto ogranicza mocno wzrosty w tym miesiącu. Wcześniej październik był potencjalnie najmocniejszym miesiącem od ponad 10 lat. Źródło: Bloomberg Finance LP

Wyprzedaż na rynku złota motywowana jest poprawą nastrojów na rynkach oraz realizacją zysków. COMEX dokonał ostatnio podniesienia marży potrzebnej do utrzymania pozycji o ok. 5%, natomiast srebra na poziomie 8%. Za COMEXem w ślad poszły giełdy kontraktów terminowych w Japonii oraz Indiach. Widać, że na realizację zysków zdecydowali się również inwestorzy posiadający pozycje w funduszach ETF. Fundusze wyprzedają złoto najsilniej od kwietnia i maja, patrząc na wszystkie fundusze, natomiast największy fundusz ETF złota na świecie, czyli amerykański SDPR Gold Shares (GLD.US) doświadczył największego dziennego odpływu od kwietnia, a jednocześnie był to jeden z największych odpływów od lat. GLD doświadcza już 4 z rzędu odpływu środków.

Fundusze ETF wyprzedają złoto w oczekiwaniu na umowę handlową między USA oraz Chinami. Ważna może być również decyzja Fed. Jeśli Fed będzie ostrożny w komunikacji dalszych obniżek, mogłoby to pociągnąć za sobą złoto na jeszcze niższe poziomy. Źródło: Bloomberg Finance LP

Złoto cofa się dzisiaj na moment poniżej 3900 USD za uncję, pokonując dzisiaj zniesienie 38.2 i zbliżając się do wsparcia na poziomie zniesienia 50.0 ostatniej wzrostowej fali. Skala korekty przekracza to, co obserwowaliśmy w kwietniu oraz maju. Źródło: xStation5