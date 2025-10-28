czytaj więcej
10:49 · 28 października 2025

⏬Złoto traci ponad 2%

Najważniejsze wnioski
GOLD
Surowce
-
-
Najważniejsze wnioski

  • Korekta Złota Pogłębia Się: Cena złota spadła o ponad 2%, testując 3900 USD za uncję, a 7-dniowa korekta przekracza już 11%, przewyższając skalą spadki z kwietnia/maja.

  • Ogromne Odpływy z ETF-ów: Spadek jest wzmocniony znaczną realizacją zysków, w tym największym jednodniowym odpływem z funduszu GLD ETF od kwietnia, co oznacza czwarty z rzędu dzień odpływów.

  • Czynniki Rynkowe: Wyprzedaż jest przypisywana poprawie nastrojów na rynkach oraz wyprzedaży w oczekiwaniu na umowę handlową między USA a Chinami i zbliżającą się decyzję Fed w sprawie stóp procentowych.

Spadki złota są dzisiaj kontynuowane i skala korekty wykracza już ponad korektę z kwietnia i maja tego roku. Obecnie poziom korekty jest porównywalny do spadku z 2022 roku, natomiast wtedy ruch spadkowy rozciągnięty był na wiele miesięcy. Obecnie ruch spadkowy trwa dokładnie 7 dni. 

Spadki od początku korekty przekraczają już 11%, natomiast wzrost w październiku został zredukowany z 13% do poziomu zaledwie 1,5%. Oznacza to, że październik może być pierwszy od lipca miesiącem spadkowym, jeśli korekta przedłuży się do poziomu 3857 USD za uncję. Warto też zauważyć, że wyprzedaż w lipcu była minimalna i sięgnęła mniej niż pół procenta. Większa korekta miała miejsce w okresie listopad-grudzień 2024, kiedy to łącznie złoto cofnęło się o ponad 4%.

Złoto ogranicza mocno wzrosty w tym miesiącu. Wcześniej październik był potencjalnie najmocniejszym miesiącem od ponad 10 lat. Źródło: Bloomberg Finance LP

Wyprzedaż na rynku złota motywowana jest poprawą nastrojów na rynkach oraz realizacją zysków. COMEX dokonał ostatnio podniesienia marży potrzebnej do utrzymania pozycji o ok. 5%, natomiast srebra na poziomie 8%. Za COMEXem w ślad poszły giełdy kontraktów terminowych w Japonii oraz Indiach. Widać, że na realizację zysków zdecydowali się również inwestorzy posiadający pozycje w funduszach ETF. Fundusze wyprzedają złoto najsilniej od kwietnia i maja, patrząc na wszystkie fundusze, natomiast największy fundusz ETF złota na świecie, czyli amerykański SDPR Gold Shares (GLD.US) doświadczył największego dziennego odpływu od kwietnia, a jednocześnie był to jeden z największych odpływów od lat. GLD doświadcza już 4 z rzędu odpływu środków.

Fundusze ETF wyprzedają złoto w oczekiwaniu na umowę handlową między USA oraz Chinami. Ważna może być również decyzja Fed. Jeśli Fed będzie ostrożny w komunikacji dalszych obniżek, mogłoby to pociągnąć za sobą złoto na jeszcze niższe poziomy. Źródło: Bloomberg Finance LP

Gold temporarily retreated below $3,900 per ounce today, breaching the 38.2% Fibonacci retracement and approaching support at the 50.0% retracement of the last major uptrend. The scale of the correction exceeds what we observed in April and May.

Złoto cofa się dzisiaj na moment poniżej 3900 USD za uncję, pokonując dzisiaj zniesienie 38.2 i zbliżając się do wsparcia na poziomie zniesienia 50.0 ostatniej wzrostowej fali. Skala korekty przekracza to, co obserwowaliśmy w kwietniu oraz maju. Źródło: xStation5

Patrząc na przecenę na wykresie miesięcznym, potencjalnie możemy mieć do czynienia z ogromnym knotem świecy za październik. Poprzedni duży knot świecy miał miejsce w kwietniu, co ostatecznie skończyło się kilkumiesięczną konsolidacją. Źródło: xStation5

 

29 października 2025, 20:12

