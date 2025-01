PULS GPW: CD Projekt przedstawia politykę dywidendową, Pepco rozczarowuje wynikami

uchwaliło pierwszą politykę dywidendową. Spółka planuje 25 przeznaczać na dywidendę min. 25% wypracowanego zysku netto. Decyzja o wypłacie będzie zależała od sytuacji finansowej spółki, jednak w przypadku wypłacenia dywidendy niższej (lub braku dywidendy) niewypłacona część odkładana będzie w specjalnym budżecie dywidendowym, z którego pokrywany będzie program skupu akcji własnych. Alternatywnie różnica ta będzie powiększała dywidendę w okresie 5 lat. Choć przy takich założeniach dywidendy docelowe nie różnią się znacznie na plus od dotychczasowych wypłat, uchwalenie polityki dywidendowej oznacza jasne zobowiązanie do akcjonariuszy, że CD Projekt będzie regularnie dzielił się z inwestorami zyskami. To powoduje, że producent gier jest dziś jednym z liderów wzrostów w indeksie WIG20.

uchwaliło pierwszą politykę dywidendową. Spółka planuje 25 przeznaczać na dywidendę min. 25% wypracowanego zysku netto. Decyzja o wypłacie będzie zależała od sytuacji finansowej spółki, jednak w przypadku wypłacenia dywidendy niższej (lub braku dywidendy) niewypłacona część odkładana będzie w specjalnym budżecie dywidendowym, z którego pokrywany będzie program skupu akcji własnych. Alternatywnie różnica ta będzie powiększała dywidendę w okresie 5 lat. Choć przy takich założeniach dywidendy docelowe nie różnią się znacznie na plus od dotychczasowych wypłat, uchwalenie polityki dywidendowej oznacza jasne zobowiązanie do akcjonariuszy, że CD Projekt będzie regularnie dzielił się z inwestorami zyskami. To powoduje, że producent gier jest dziś jednym z liderów wzrostów w indeksie WIG20.

uchwaliło pierwszą politykę dywidendową. Spółka planuje 25 przeznaczać na dywidendę min. 25% wypracowanego zysku netto. Decyzja o wypłacie będzie zależała od sytuacji finansowej spółki, jednak w przypadku wypłacenia dywidendy niższej (lub braku dywidendy) niewypłacona część odkładana będzie w specjalnym budżecie dywidendowym, z którego pokrywany będzie program skupu akcji własnych. Alternatywnie różnica ta będzie powiększała dywidendę w okresie 5 lat. Choć przy takich założeniach dywidendy docelowe nie różnią się znacznie na plus od dotychczasowych wypłat, uchwalenie polityki dywidendowej oznacza jasne zobowiązanie do akcjonariuszy, że CD Projekt będzie regularnie dzielił się z inwestorami zyskami. To powoduje, że producent gier jest dziś jednym z liderów wzrostów w indeksie WIG20.

uchwaliło pierwszą politykę dywidendową. Spółka planuje 25 przeznaczać na dywidendę min. 25% wypracowanego zysku netto. Decyzja o wypłacie będzie zależała od sytuacji finansowej spółki, jednak w przypadku wypłacenia dywidendy niższej (lub braku dywidendy) niewypłacona część odkładana będzie w specjalnym budżecie dywidendowym, z którego pokrywany będzie program skupu akcji własnych. Alternatywnie różnica ta będzie powiększała dywidendę w okresie 5 lat. Choć przy takich założeniach dywidendy docelowe nie różnią się znacznie na plus od dotychczasowych wypłat, uchwalenie polityki dywidendowej oznacza jasne zobowiązanie do akcjonariuszy, że CD Projekt będzie regularnie dzielił się z inwestorami zyskami. To powoduje, że producent gier jest dziś jednym z liderów wzrostów w indeksie WIG20.

uchwaliło pierwszą politykę dywidendową. Spółka planuje 25 przeznaczać na dywidendę min. 25% wypracowanego zysku netto. Decyzja o wypłacie będzie zależała od sytuacji finansowej spółki, jednak w przypadku wypłacenia dywidendy niższej (lub braku dywidendy) niewypłacona część odkładana będzie w specjalnym budżecie dywidendowym, z którego pokrywany będzie program skupu akcji własnych. Alternatywnie różnica ta będzie powiększała dywidendę w okresie 5 lat. Choć przy takich założeniach dywidendy docelowe nie różnią się znacznie na plus od dotychczasowych wypłat, uchwalenie polityki dywidendowej oznacza jasne zobowiązanie do akcjonariuszy, że CD Projekt będzie regularnie dzielił się z inwestorami zyskami. To powoduje, że producent gier jest dziś jednym z liderów wzrostów w indeksie WIG20.

uchwaliło pierwszą politykę dywidendową. Spółka planuje 25 przeznaczać na dywidendę min. 25% wypracowanego zysku netto. Decyzja o wypłacie będzie zależała od sytuacji finansowej spółki, jednak w przypadku wypłacenia dywidendy niższej (lub braku dywidendy) niewypłacona część odkładana będzie w specjalnym budżecie dywidendowym, z którego pokrywany będzie program skupu akcji własnych. Alternatywnie różnica ta będzie powiększała dywidendę w okresie 5 lat. Choć przy takich założeniach dywidendy docelowe nie różnią się znacznie na plus od dotychczasowych wypłat, uchwalenie polityki dywidendowej oznacza jasne zobowiązanie do akcjonariuszy, że CD Projekt będzie regularnie dzielił się z inwestorami zyskami. To powoduje, że producent gier jest dziś jednym z liderów wzrostów w indeksie WIG20.

Pepco (PCO.PL)