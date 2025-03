PULS GPW: CD Projekt z jedynymi wzrostami w indeksie WIG20

Jeronimo Martins (JMT.PL)

traci lekko po publikacji swoich wyników za 2024 r. Zeszły rok był dla spółki dość ciężki, ze względu na trudną sytuację na rynku handlu detalicznego. W szczególności odbiło się to na wynikach Biedronki, należącej do Jeronimo Martins, która mierzyła się ze spadającymi cenami w segmencie żywności, przy jednoczesnej rosnącej inflacji kosztowej. Konsumenci po poprzednich latach zdominowanych przez wysoką inflację pozostali mocno wrażliwi cenowo, stąd w celu utrzymania silnej pozycji na rynku Biedronka zmuszona była do silnej walki cenowej. Stąd, choć w 2024 r. Biedronka osiągnęła wzrost przychodów o 4,1% r/r (w lokalnej walucie), tak wynik EBITDA spadł o 6,3% (w lokalnej walucie). Pozytywnym sygnałem jest kontynuacja poprawy dynamiki sprzedaży porównywalnej (LFL), która po dwóch kwartałach spadków (2 i 3 kwartał 2024 r.) powróciła do wzrostów. W 4Q24 wzrosła o 1,1%. Biedronka kontynuuje mocny rozwój, w zeszłym roku zwiększyła liczbę sklepów o 161, a 280 lokali zostało przemodelowanych.