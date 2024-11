PULS GPW: Dino Polska poprawia wynik operacyjny mimo ciężkiego otoczenia, indeksy notują korekty

opublikował swoje wyniki za 3Q24. Spółka odnotowałą dynamiczny wzrost przychodów odsetkowych (+10,3% r/r), a także znacznie wolniejszy wzrost kosztów związanych z odestkami, co przyczyniło się do osiągnięcia rekordowego kwartalnego wyniku z tytułu odsetek na poziomie 1,58 mld zł. Spółka także wzmocniła swój wynik z tytułu prowizji, który wzrósł do 311 mln zł (+8,5% r/r). Tym samym wynik operacyjny za 3Q24 wyniósł 836 mln zł i był wyższy od zeszłorocznego o 27%. Na poziomie zysku netto spółka zaraportowała 635 mln zł (+42,7% r/r), lekko przebijając średnią wartość prognozowaną przez analityków. Wyniki BNP Paribas Polska wpisują się w tendencję mocnych wyników instytucji finansowych za 3Q24. Notowania nie zareagowały dziś mocnymi ruchami, najprawdopodobniej ze względu na wzrosty, jakie wcześniej akcje spółki notowały w tym tygodniu.

