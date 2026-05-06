PULS GPW: Duże wzrosty na fali negocjacji pokojowych

Środowa sesja przynosi potężne wzrosty na rynku europejskim. Jest to głównie pokłosie komentarzy D. Trumpa dotyczących postępów w negocjacjach z Iranem. Reakcja jest dodatkowo wzmocniona przez pozytywny sentyment rynkowy po udanym sezonie wyników. Giełda w Warszawie korzysta na szerokim ruchu - kontrakty na WIG20 rosną o ponad 2,5%.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, tzw. „OKI”. Pieniądze zgromadzone na OKI nie będą objęte tzw. podatkiem Belki. Zostaną jednak opodatkowane podatkiem od wartości aktywów, przy czym niektóre rodzaje aktywów będą zwolnione z tego podatku do wysokości 100 tys. zł. Według szacunków rządu oznacza to dodatkowy napływ na GPW rzędu 74 mld zł do 2040 r.
Inwestorzy na polskim rynku skupiają się jednak także na zbliżającej się decyzji w sprawie stóp procentowych, która ma nastąpić dziś. Rynek wycenia brak zmian stopy procentowej, co oznacza pozostawienie jej na poziomie 3,75%. Komentarze bankierów centralnych będą jednak równie ważne jak sama decyzja.
W20 (D1)
Kurs osunął się minimalnie poniżej kanału trendu, jednak szybko wrócił powyżej poziomu 3500, co sygnalizuje odzyskanie inicjatywy przez popyt. Kolejnym celem dla kupujących jest ostatni opór na poziomie 3782 punktów. Entuzjazm wzrostowy może jednak natrafić na problemy w postaci rosnącego RSI. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- KGHM (KGH.PL): Konglomerat górniczy rośnie o ponad 8% po dobrych wynikach sprzedażowo-produkcyjnych za marzec. Produkcja i sprzedaż miedzi wzrosły odpowiednio o 4% i 8%, jednak produkcja i sprzedaż srebra znacząco spadły.
- Mostostal Warszawa (MSW.PL): Spółka rośnie o ok. 25% po publikacji wyników. Dane odzwierciedlają trudną sytuację spółki: przychody spadły z 1,2 mld do 988 mln zł, a strata na działalności operacyjnej powiększyła się z 15 do 135 mln zł. Z pomocą przyszedł jednak główny udziałowiec — PZU OFE, którego program emisji akcji po cenie wyższej niż obecna wspiera wycenę spółki.
- Kongregacja: Spółka rośnie o ok. 5% po publikacji wyników kwartalnych. Zysk netto spółki wzrósł do 213 mln zł, przy przychodach na poziomie 1,07 mld zł.
- VR Factory Games (VRF.PL): Spółka poinformowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne w łącznej wysokości 1,97 mln zł.
- Żabka (ZAB.PL): Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 euro na jedną akcję.
