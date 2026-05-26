Akcje spółek kosmicznych na fali 📈 IPO SpaceX rozgrzewa inwestorów?

Sektor kosmiczny ponownie znajduje się w centrum uwagi Wall Street, a inwestorzy coraz wyraźniej rozgrywają scenariusz związany z planowanym IPO SpaceX. Entuzjazm wokół debiutu spółki Elona Muska napędza szerokie wzrosty firm powiązanych z segmentem rakietowym, infrastrukturą orbitalną i usługami satelitarnymi. Rynek traktuje potencjalną wycenę SpaceX - szacowaną nawet na 1,75 bln USD jako wydarzenie, które może wpłynąć na wycenę całej branży space-tech.

Test Starshipa: eksplozja nie psuje sentymentu

Najnowszy test Starshipa, mimo częściowych problemów technicznych, został przez rynek odebrany raczej pozytywnie. SpaceX przeprowadził 12. lot testowy systemu Starship, wykorzystując nową wersję Starship V3 oraz przebudowany booster Super Heavy V3. Górny stopień skutecznie rozmieścił symulatory Starlink oraz dwa satelity testowe, a następnie wykonał manewry aerodynamiczne przed planowaną eksplozją podczas wodowania na Oceanie Indyjskim.

Problemy pojawiły się po stronie boostera Super Heavy, którego silniki nie zrestartowały się poprawnie podczas symulowanego lądowania. Dla rynku nie jest to jednak sygnał porażki programu, lecz kolejny etap zbierania danych. SpaceX od lat traktuje eksplozje podczas testów jako element procesu rozwojowego, a inwestorzy coraz lepiej rozumieją tę specyfikę.

Najmocniej rosną mniejsze spółki kosmiczne

Nową falę zakupów wywołał przede wszystkim prospectus SpaceX przed planowanym IPO. Dokument po raz pierwszy szerzej odsłonił skalę biznesu firmy, która poza rakietami coraz mocniej opiera się na usługach satelitarnych, AI oraz potencjalnej infrastrukturze danych w kosmosie. Największe ruchy akcji w sektorze to m.in.

Redwire rosło o ponad 22%, kontynuując silny trend wzrostowy z 2026 roku.

Momentus rośnie niemal 70%, korzystając z zainteresowania transportem orbitalnym i infrastrukturą kosmiczną.

Firefly Aerospace zyskuje o prawie 18%.

Rocket Lab zyskiwał ok. 4% i pozostaje jedną z najważniejszych publicznych alternatyw wobec samego SpaceX.

Intuitive Machines rosło o ok. 15%, wspierane narracją wokół rozbudowy infrastruktury Księżyca.

ViaSat rośnie po informacji o nowym kontrakcie wojskowym wartym ponad 437 mln USD.

Z perspektywy rynku kapitałowego SpaceX może stać się dla sektora kosmicznego tym, czym Nvidia stała się dla AI. Potencjalna wycena na poziomie 1,75 bln USD tworzy nowy benchmark dla całej branży i sprawia, że inwestorzy zaczynają szukać „kolejnych SpaceX” wśród mniejszych, notowanych już spółek. To nadal sektor wysokiego ryzyka, często oparty na odległych przepływach pieniężnych i dużych nakładach kapitałowych. Jednak IPO SpaceX może zmienić jego percepcję — z niszowej spekulacji technologicznej w pełnoprawny temat inwestycyjny związany z infrastrukturą, obronnością, komunikacją satelitarną i gospodarką orbitalną.

Akcje Redwire (RDW.US)

