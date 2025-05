PULS GPW: Indeksy bez wyraźnego kierunku na koniec tygodnia. PGE na czele WIG20.

Piątek na GPW upływa pod znakiem umiarkowanego optymizmu. Na głównych indeksach obserwujemy przeważnie wzrosty (WIG: +0,26%, WIG20: 0,41%, mWIG40: +0,18%, sWIG80: -0,06%), jednak nie dorównują one notowaniom indeksów na zachodzie Europy (DAX: +0,64%, CAC40: +0,57%, FTSE 100: +0,55%).

Wśród sektorów najgorzej radzą sobie dzisiaj dobra konsumenckie, ciągnięte w dół przez Dino Polska, które traci dzisiaj blisko 5% w reakcji na gorszą od oczekiwań sprzedaż w I kw. 2025. Na prowadzeniu natomiast znajduje się sektor użyteczności publicznej, w którym przewodzi PGE, będąca dzisiaj najmocniejszą spółką indeksu WIG20. Top 2 domyka CCC (+2,7%) oraz Budimex (+2,6%).

Zmienność w sektorach indeksu WIG. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na WIG20 wytracił owoce byczego otwarcia, handlując obecnie w połowie drogi między wczorajszym dołkiem (2877) a dzisiejszym maksimum (2871). RSI oddaliło się od początku tygodnia od strefy wykupienia (tj. odbiło się od 70), a sam indeks w pewnym sensie ustabilizował się w okolicach 2830-2840. W porównaniu do swoich zachodnioeuropejskich odpowiedników (DAX, CAC40), WIG20 z dużą rezerwą przyjął pauzę wojny handlowej między Chinami i USA (-0,4% względem zeszłego tygodnia).

Źródło: xStation5

Airway Medix (AWM.PL) podpisało umowę dystrybucyjną z zagraniczną firmą medyczną na sprzedaż produktów Cuffix i Oral Care poza UE. To ważny krok w transformacji firmy z badawczo-rozwojowej w sprzedażową. Spółka kontynuuje prace i rozmowy z partnerami globalnie. Akcje spółki szybują 25%.

Dino Polska (DNP.PL) osiągnęło 311,2 mln zł zysku netto (powyżej konsensusu: 292,3 mln zł). EBITDA wyniosła 532,3 mln zł (+8,2% rdr), a przychody wzrosły o 10,2% rdr do 7,35 mld zł (poniżej oczekiwań: 7,53 mld zł). Spadek marży EBITDA (7,24% vs 7,38% rok wcześniej) wynikał m.in. z niższej sprzedaży LfL (+0,5% rdr), na co wpłynęło przesunięcie Wielkanocy. Dino otworzyło 58 sklepów, zwiększając sieć do 2.746 placówek. Inwestycje sięgnęły 516 mln zł (+56% rdr), a dług netto wyniósł 735,6 mln zł. Spółka planuje dalszą ekspansję i zwiększenie mocy produkcyjnych. Akcje tracą 6,2%, głównie ze względu na niespełnienie oczekiwań względem sprzedaży.

Eurocash (EUR.PL) ponownie powołał Pawła Surówkę na stanowisko Prezesa Zarządu. Surówka pełni funkcję od 2022 r. ,wcześniej był Doradcą Zarządu spółki. Akcje tracą 1,7%.

PGE (PGE.PL) szacuje EBITDA za I kwartał 2025 roku na 4,33 mld zł oraz zysk netto na 2,42 mld zł (powyżej konsensusu; odpowiednio 3,53 mld zł i 1,57 mld zł). Największy wkład miały segmenty Dystrybucja (1,32 mld zł) i Ciepłownictwo (0,90 mld zł). Produkcja energii wyniosła 16,1 TWh, sprzedaż ciepła 20,9 PJ. CAPEX osiągnął 1,72 mld zł, zadłużenie netto: 8,14 mld zł (ekonomiczne: 16,68 mld zł). Średnia cena energii w segmentach wytwórczych: 500–607 zł/MWh, koszt emisji CO₂: 282 zł/MWh. Wyniki obciążone były niewielkimi zdarzeniami jednorazowymi (24 mln zł). Akcje zyskują 9%

PZU (PZU.PL) osiągnął w I kwartale 2025 r. 1,76 mld zł zysku netto (+40% rdr). Wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do 7,5 mld zł (+7,4% rdr) wsparty był poprawą rentowności – wskaźnik aROE wyniósł 22,4%, a COR 82,5%. Zysk pozwoli wypłacić rekordową dywidendę w wysokości 4,47 zł na akcję. Segment zdrowia wzrósł o 9% rdr do 509 mln zł (poniżej oczekiwań), ale PZU chce zwiększyć jego skalę i rentowność. Strategia do 2027 r. zakłada wzrost przychodów powyżej 36 mld zł i dalszy rozwój usług cyfrowych. Akcje zyskują 0,9%.