PULS GPW: Indeksy kontynuują korektę, Pepco rozczarowuje wynikami za 1 półrocze

Pepco (PCO.PL)

traci dziś ponad 7,5% po publikacji wyników za 1 półrocze roku obrotowego 2024/25. Spółka osiągnęła 3,3 mld euro przychodów, co oznacza 4,3% wzrost w ujęciu r/r. Mimo dodatniej dynamiki sprzedaży całkowitej martwi spadek sprzedaży porównywalnej, która w ujęciu r/r spadła o 0,7%. W szczególności rozczarowujący był wynik Poundland, w którym sprzedaż porównywalna spadła o 7,3% r/r. Pozytywnym sygnałem był za to wzrost sprzedaży porównywalnej w segmentach Pepco oraz Dealz. Spółka pogłębiła stratę netto, która wyniosła 155 mln euro wobec 104 mln euro zysku rok wcześniej. Spadek ten przede wszystkim wynika z odpisu wynoszącego ok. 234 mln euro. Wobec wyraźnie słabszych wyników segmentu Poundland spółka obniżyła swoje prognozy dotyczące wyników segmentu, co dodatkowo rozczarowało inwestorów.