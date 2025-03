PULS GPW: Indeksy kontynuują przeceny, banki wymazują wzrosty z początku tygodnia

Spadki na głównych indeksach

Inpost raportuje mocne wyniki za 2024 r.

Asseco Poland przebija oczekiwania w 4Q24

Indeksy wymazują wzrosty z początku tygodnia i obecnie są na drodze do zamknięcia tygodnia na podobnym poziomie, co w zeszłym tygodniu. Dziś najmocniej traci indeks WIG20, który spada o ponad 0,8%. W indeksie najmocniej rosną PGE (+3,1%), Pepco (+2,1%) oraz CCC (+2%). CD Projekt również notuje lekkie odbicie po spadkach po informacji o braku premiery Wiedźmina przed końcem 2026 r. Notowania producenta gier wspinają się znów powyżej 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej (EMA50).

Na szerokim rynku widzimy przede wszystkim przecenę w sektorze finansowym oraz nieruchomości (-1,4%).

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) konsoliduje się w okolicach 2750 pkt. Na kontrakcie zaczyna rysować się formacja podwójnego szczytu, co może stanowić sygnał presji podażowej. Kluczowym obszarem do obserwacji jest poziom 2700 pkt, na którym wyznaczony jest silny opór wsparty 20-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą. Zejście poniżej tego poziomu może otworzyć niedźwiedziom kontynuowanie korekty do 2600 pkt. Dopóki byki utrzymują kontrakt powyżej tej strefy wciąż, aktualny jest wzrostowy trend, w jakim kontrakt znajduje się od początku roku. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Inpost (INPST.NL) opublikował wyniki za 2024 r. Spółka zanotowała mocne dynamiki zarówno na poziomie przychodów, jak i na poziomie wyników EBITDA i operacyjnego. Spółka poprawiła efektywność kosztową w kluczowym segmencie, jakim dalej pozostaje polski rynek, a także przewiduje utrzymanie dwucyfrowych dynamik sprzedaży w 2025 r. Inpost dalej pozostaje kluczowym graczem na rynku automatów paczkowych w Polsce, a także coraz lepiej radzi sobie na rynku międzynarodowym. W 4Q24 skoryg. wynik EBITDA wyniósł 1,15 mld zł i był najwyższym kwartalnym wynikiem w historii spółki.

WYNIKI ZA ROK 2024

Przychody: 10,95 miliarda złotych, +23% r/r

Skorygowana EBITDA: 3,65 miliarda złotych, +33% r/r

Marża skorygowanej EBITDA: 33,3% vs. 30,8% r/r

Operacyjna EBITDA: 3,45 miliarda złotych, +30% r/r

Zysk netto z działalności kontynuowanej: 1,25 miliarda złotych, +93% r/r

Liczba paczkomatów: 46 955, +32% r/r

Asseco Poland (ACP.PL) przebiło w 4Q24 oczekiwania konsensusu. Na poziomie przychodów spółka osiągnęła 4,56 mld zł (+6,3% r/r) wobec oczekiwań wynoszących 4,48 mld zł. Nieco szybciej rósł wynik operacyjny, który przebił poziom 505 mln zł (wobec oczekiwań wynoszących 480 mln zł). Na poziomie zysku netto j.d. spółka zaraportowała 150,7 mln zł (+8,7% r/r), wobec konsensusu zakładającego 138,6 mln zł. Spółka w 2024 r. kontynuowała ekspansję zagraniczną m.in. poprzez akwizycję (w 2024 r. do grupy dołączyło 14 nowych spółek). Dodatkowo, rada nadzorcza pozytywnie zopiniowała rekomendację zarządu o wypłaceniu 3,94 zł/akcję.

WYNIKI 4Q24

Przychody: 4555,1 mln zł (+6,3% r/r); konsensus: 4480,8 mln zł

EBITDA : 724,3 mln zł (+7,6% r/r); konsensus: 690,3 mln zł

EBIT: 505,1 mln zł (+10,2% r/r); konsensus: 480,0 mln zł

Zysk netto j.d.: 150,7 mln zł (+8,7% r/r); konsensus: 138,6 mln zł