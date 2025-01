PULS GPW: Indeksy notują wzrosty, ruszają zapisy na IPO Diagnostyki

Diagnostyka

planuje debiut na polskiej giełdzie. Spółka opublikowała prospekt emisyjny, a zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczynają się dziś i trwają do 30 stycznia. Planowany pierwszy dzień notowań na giełdzie ustalony jest na 7 lutego. Sprzedaż akcji odbywa się w formie odsprzedaży udziałów przez fundusz, wobec tego w trakcie IPO niewyemitowane zostaną nowe akcje, a kapitał od inwestorów nie zasili bilansu spółki. Cena maksymalna ustanowiona jest na poziomie 105 zł, co implikuje ok. 1,7 mld zł wartości całej oferty. Spółka przewiduje skierowanie ok. 5-10% udziałów do inwestorów indywidualnych, a resztę mają przejąć inwestorzy instytucjonalni. Biorąc pod uwagę niski udział oferty przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych możemy spodziewać się podobnej sytuacji co z Żabką, która zakończyła się mocną redukcją zapisów, choć ze względu na różnicę w popularności marki redukcja może nie być aż tak wysoka, jak mieliśmy to w przypadku czołowego polskiego sklepu typu “convinience”.